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Национальная телеконференция о развитии индустрии культуры

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 22 декабря преседательствовал на первой национальной телеконференции по развитию культурной индустрии во Вьетнаме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на телеконференции, посвященной развитию индустрии культуры, 22 декабря. Фото: ВИA  
Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Мниь Тьинь сказал, что вьетнамская культура - это результат тысячелетнего труда, творчества и неустанной борьбы этнических групп страны за строительство и защиту страны, а также результат обмена со многими цивилизациями мира для неустанного совершенствования.

Индустрия культуры - это сектор, производящий продукты, которые обладают художественными и творческими характеристиками и могут быть материальными или нематериальными, сказал он, добавив, что культурные ценности, а также продукты и услуги, имеющие социальное и культурное значение, используются для получения экономических выгод.

Глава правительства сослался на стратегию развития культурной индустрии Вьетнама до 2020 года с видением до 2030 года, в которой утверждается, что эта отрасль является важной частью национальной экономики и что государство создает благоприятные условия для привлечения максимальных ресурсов со стороны бизнеса и общества для развития культурной индустрии.

В частности, по словам премьер-министра, 13-й всевьетнамский съезд партии поставил задачу быстро ускорить целенаправленное развитие культурных отраслей и услуг на основе «мягкой силы» вьетнамской культуры. На национальной конференции по культуре в 2021 году генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг обозначил шесть основных задач, в том числе быстрое развитие культурной индустрии и создание здорового культурного рынка.

Благодаря особому вниманию со стороны партии и государства, а также усилиям администраций всех уровней, отраслей и населенных пунктов, культурная индустрия постепенно превратилась в важный сектор экономики и сферы услуг. Инвестиции капитала в эти отрасли способствовали новым достижениям на рынке культуры, тем самым внося вклад в социально-экономическое развитие, отметил премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Чтобы помочь культурным индустриям в скором времени обеспечить быстрое и устойчивое развитие и оптимизировать потенциал и преимущества, премьер-министр заявил, что необходимо внести серьезные изменения как в плане осведомленности, так и в плане действий, реформировать мышление и применить прорывную методологию для развития «творческих, характерных, уникальных, профессиональных и конкурентоспособных» культурных индустрий Вьетнама.

По данным Министерства культуры, спорта и туризма, к индустриям культуры относятся кинематограф, культурный туризм, исполнительское искусство, изобразительное искусство, фотография, выставки, реклама, архитектура, дизайн, публикации, мода, радио- и телевещание, программное обеспечение, развлекательные игры и ремесла.

Однако, по сравнению с некоторыми другими секторами, индустрии культуры во Вьетнаме еще предстоит полностью реализовать свой потенциал и преимущества, отметил он.

Другие сектора внесли значительный вклад в экономику страны, говорится в докладе, уточняя, что стоимость их производства оценивается в 1,059 квадриллиона донгов (44 миллиарда долларов США) в период с 2018 по 2022 год.

Однако индустрия культуры все еще сталкивается с определенными трудностями, такими как нехватка конкретных и соответствующих правовых норм, механизмов и политики для ее развития; слабая координация между министерствами, секторами, населенными пунктами, организациями, частными лицами и предприятиями; отсутствие инвестиционного фокуса; традиционные культурные ценности остаются неиспользованными для производства культурной продукции и услуг, отметили в министерстве.

ВИА/ИЖВ

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