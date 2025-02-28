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Национальная стратегия направлена на повышение качества жизни пожилых людей

Заместитель премьер-министра Ле Тхань Лонг подписал решение об утверждении Национальной стратегии в интересах пожилых людей до 2035 года с перспективой до 2045 года, которая направлена на расширение возможностей трудоустройства, здравоохранения, социального обеспечения и вовлечения пожилых людей в общество, поскольку Вьетнам сталкивается со старением населения. В соответствии с решением № 383/QD-TTg стратегия предусматривает, что не менее 50% пожилых людей, желающих работать, смогут найти работу. Около 100 000 пожилых граждан пройдут профессиональную подготовку и получат поддержку в карьерном росте, а столько же домохозяйств с пожилыми членами, заинтересованными в получении кредитов, смогут воспользоваться льготными займами для предпринимательства и развития бизнеса в период с 2025 по 2030 год.

Не менее чем в 60% местных общин и приходов будут созданы культурные, художественные и спортивные клубы для пожилых людей, а в не менее чем 50% общин появятся клубы самопомощи между поколениями или аналогичные модели поддержки.

Пожилым людям также будет обеспечен доступ к медицинскому страхованию. По крайней мере 90% из них смогут получать своевременную первичную медицинскую помощь, проходить периодические осмотры и находиться под мониторингом состояния здоровья, а все заболевшие пожилые граждане будут обеспечены медицинской помощью и поддержкой со стороны семьи или сообщества.

Стратегия также устанавливает цели, согласно которым не менее 50% больниц, за исключением педиатрических и реабилитационных учреждений, организуют специализированные гериатрические отделения.
По меньшей мере 80% пожилых людей, сталкивающихся с финансовыми трудностями или болезнями, будут иметь доступ к медицинским услугам в различных формах. До 70% пожилых людей с ограниченными возможностями получат скрининговую и реабилитационную поддержку, и по меньшей мере 10 000 пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации без семейного ухода, получат надлежащий уход, реабилитацию и содействие в реабилитационных центрах и учреждениях социальной помощи.

Стратегия нацелена на то, чтобы не менее 50% пожилых людей имели доступ к информационным технологиям и средствам связи и пользовались ими.

К 2045 году Вьетнам намерен создать комплексную, современную и устойчивую систему ухода за пожилыми людьми, обеспечивающую социальный прогресс и справедливость.

Для достижения этих целей в стратегии определены основные задачи, включая оказание поддержки в получении профессионального образования, создание рабочих мест, а также помощь пожилым людям в получении средств к существованию и жилья; развитие сети учреждений социальной помощи, предлагающих услуги по уходу за пожилыми людьми и реабилитации, и повышение роли пожилых людей в обществе. Другими мерами являются поддержка служб здравоохранения и охраны здоровья пожилых людей; поощрение участия пожилых людей в культурной, спортивной и туристической деятельности; оказание помощи пожилым людям в получении доступа к информационно-коммуникационным технологиям и их использовании; оказание юридической помощи пожилым людям; предотвращение и смягчение последствий болезней и стихийных бедствий для пожилых людей и повышение качества жизни, потенциала государственных служащих и работников, а также волонтеров, работающих в службах поддержки пожилых людей.

Стратегия также намечает решения, включая строительство не менее двух центров по уходу и реабилитации пожилых людей ежегодно до 2030 года, а также расширение модели социальной помощи для пожилых – «счастливая деревня» – в период с 2031 по 2035 год.

ВИА/ИЖВ

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