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Национальная политическая академия имени Хо Ши Мина приветствовал нового посла Республики Корея
Высоко оценивая назначение Чхве Ён Сэма на пост посла РК во Вьетнаме, Нгуен Суан Тханг выразил уверенность в том, что дипломат, обладающий способностями и опытом, прекрасно справится со своими обязанностями и внесет важный вклад в дальнейшее развитие и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и РК.
Отношения между двумя странами развиваются очень хорошо, особенно после установления всеобъемлющего стратегического партнерства в 2022 году. По его словам, сотрудничество между HCMA и корейскими партнерами также процветает.
Благодаря финансированию со стороны Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) академия и партнеры из РК эффективно реализуют многочисленные программы и проекты сотрудничества в области обучения и научных исследований, продолжил он.
Для укрепления и развития сотрудничества между двумя сторонами в будущем Нгуен СуантТханг предложил послу и посольству продолжать поддерживать реализацию совместных исследовательских программ и проектов, таких как разработка набора показателей оценки деятельности правительства, а также координировать работу по организации двусторонних и региональных форумов по темам, представляющим взаимный интерес.
В свою очередь, посол Чхве Ён Сэма выразил свою честь быть назначенным послом во Вьетнаме в тот момент, когда отношения между Вьетнамом и РК находятся на самом высоком уровне.
Разделяя предложения Нгуен Суан Тханга, посол подтвердил, что важнейшей задачей на период его пребывания во Вьетнаме является укрепление и усиление политического доверия между двумя странами. Он пообещал сделать все возможное для успешной реализации программ сотрудничества с HCMA в предстоящее время.