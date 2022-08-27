Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Национальная мужская сборная по футболу остается в Топ-100 ФИФА

По данным Федерации футбола Вьетнама, национальная мужская сборная Вьетнама по футболу сохраняет 97-е место в августовском рейтинге ФИФА.
  Мужская сборная по футболу. Фото: ВИА  

По данным Федерации футбола Вьетнама, национальная мужская сборная Вьетнама по футболу сохраняет 97-е место в августовском рейтинге ФИФА.

С этой позицией Вьетнам занимает 17-е место в Азии и лидирует в Юго-Восточной Азии.

Среди других стран Юго-Восточной Азии Таиланд занимает 111-е место, за ним следуют Филиппины (134-е), Малайзия (148-е) и Индонезия (155-е).

В сентябре состоится ряд товарищеских матчей в рамках ФИФА, в которых Вьетнам сыграет два. Ожидается, что они внесут изменения в сентябрьский рейтинг, который будет объявлен 6 октября.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Сотрудница ПРООН получила высокую оценку за вклад в развитие Вьетнама

Сотрудница ПРООН получила высокую оценку за вклад в развитие Вьетнама

Заместитель премьер-министра выразил свою радость по поводу плодотворного сотрудничества между Вьетнамом и ООН за последние десятилетия, подтвердив, что вьетнамское правительство высоко ценит роль, которую ПРООН играет в поддержке развития во всем мире.
ПОДРОБНЕЕ

Top