Национальная мужская сборная по футболу остается в Топ-100 ФИФА

Мужская сборная по футболу. Фото: ВИА

По данным Федерации футбола Вьетнама, национальная мужская сборная Вьетнама по футболу сохраняет 97-е место в августовском рейтинге ФИФА.

С этой позицией Вьетнам занимает 17-е место в Азии и лидирует в Юго-Восточной Азии.

Среди других стран Юго-Восточной Азии Таиланд занимает 111-е место, за ним следуют Филиппины (134-е), Малайзия (148-е) и Индонезия (155-е).

В сентябре состоится ряд товарищеских матчей в рамках ФИФА, в которых Вьетнам сыграет два. Ожидается, что они внесут изменения в сентябрьский рейтинг, который будет объявлен 6 октября.



