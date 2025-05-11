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Научные исследования в вузах: движущая сила устойчивого развития
С февраля 2024 года Программа по привлечению, удержанию и развитию молодых талантливых учёных и ведущих специалистов, реализуемая в рамках Вьетнамского национального университета в Хошимине (VNU), уже привлекла 23 научной для работы в университетах, институтах и научных центрах системы. Особенно примечательно, что среди них 7 докторов наук – выпускников университетов из топ– 100 лучших вузов мира.
На базе этого успеха в феврале 2025 года университет продолжил развитие и запустил Программу приглашённых профессоров с целью до 2030 года привлечь и назначить 100 приглашённых профессоров – признанных мировых экспертов и учёных.
Ожидается, что приглашённые профессора внесут важный вклад в преподавание, научные исследования, инновации и развитие внутреннего и международного сотрудничества, а также в служение обществу. Программа уделяет приоритетное внимание таким областям, как биотехнология, биомедицина, чипы и полупроводники, искусственный интеллект, новые источники энергии и современные логистические технологии.
Профессор, доктор наук Ву Хай Куан, директор Вьетнамского национального университета в Хошимине, отметил, что человеческий фактор является ключевым в развитии любого учреждения. Университет без выдающихся учёных теряет суть самого понятия «университет». Поэтому VNU уделяет особое внимание политикам привлечения талантов, что способствует повышению качества преподавания и научной деятельности.
Для удовлетворения потребностей в исследованиях и развитии науки и технологий лабораторные системы в университетах получают значительные инвестиции в современное оборудование.
С момента основания в 2013 году Лаборатория биотехнологии Международного университета при Вьетнамском национальном университете в Хошимине получила общее финансирование в размере около 40 миллиардов донгов.
Профессор, доктор наук Нгуен Ван Тхуан, заведующий кафедрой биотехнологии Международного университета VNU, сообщил, что в лаборатории работают 4 доктора наук, 12 магистрантов и от 40 до 60 студентов, выполняющих выпускные работы. Основные направления исследований: репродуктивные технологии, стволовые клетки, генетика животных, разработка новых технологий, таких как ранняя генетическая диагностика.
Ещё до того как в 2024 году специальность «Микроэлектроника» официально стала отдельным учебным направлением, Хошиминский политехнический университет (в составе VNU) более 20 лет обучал студентов этому профилю в рамках кафедры электротехники и электроники.
Доктор наук Хуинь Фу Минь Кыонг, заместитель заведующего кафедрой электротехники и электроники Хошиминского политехнического университета, отметил, что в лаборатории работают около 15 исследователей. В прошлом их команда сотрудничала с компанией Viettel по разработке 5G – чипов. В будущем планируется изучение микросхем для систем связи нового поколения – 6G, а также для высокоскоростных оптических систем.
По его словам, полупроводниковый микросхем – это высокотехнологичная область, требующая высококвалифицированных кадров и больших инвестиций. В дополнение к аспирантам и докторантам, в исследования должны быть вовлечены опытные инженеры и международные эксперты. Дорогостоящие программные средства, длительность проектов и необходимость опытного производства после этапа проектирования также создают дополнительные трудности.
Хошиминский индустриальный университет на протяжении многих лет активно развивает обучение в области высоких технологий. Университет создал специализированные лаборатории с передовыми решениями в таких областях, как робототехника, интернет вещей (IoT), управление интеллектуальными энергетическими системами. Также была открыта лаборатория по проектированию и тестированию полупроводниковых микросхем для углублённой подготовки специалистов.
Доктор Нгуен Чунг Нян, начальник учебного отдела университета, рассказал, что проектирование полупроводниковых микросхем – одно из новых направлений подготовки.
Несмотря на приоритетное выделение ресурсов на оснащение лабораторий для этой отрасли, высокая стоимость оборудования и техники затрудняет обеспечение необходимого финансирования из бюджета университета