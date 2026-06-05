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Научные достижения применяются для идентификации неизвестных павших бойцов

4 июня власти провинции Ламдонг в Центральной части Вьетнама запустили пилотную программу по сбору биологических образцов, оцифровке документов и передаче останков павших бойцов, личность которых не установлена, на ДНК-анализ.
  Специалисты берут образцы останков неопознанных павших бойцов на кладбище павших бойцов общины Дыклинь провинции Ламдонг для ДНК-идентификации и проверки. Фото: ВИА  
Эта работа проводится в рамках общенациональной «500-дневной кампании», направленной на ускорение поиска, сбора и идентификации останков павших бойцов.
Мероприятие, проведенное на Кладбище павших бойцов общины Дыклинь, стало важным шагом в применении научно-технических достижений для идентификации павших бойцов. Оно также отвечает давним чаяниям их семей, родных и близких.

Это кладбище было выбрано провинцией в качестве пилотного объекта для сбора образцов, проведения процедур передачи и оцифровки информации, связанной с останками павших бойцов. Всего будет собрано, сохранено, опечатано и передано в соответствии с установленными правилами 55 образцов.

Динь Ван Туан, заместитель председателя Народного комитета провинции, руководитель руководящего комитета провинции по поиску, сбору и идентификации останков павших бойцов, отметил, что сбор и сохранение образцов останков павших бойцов является практической проверкой всего процесса. Он включает подготовку, вскрытие могил, сбор и сохранение образцов, их передачу, хранение останков и временное восстановление могил.

Полученные результаты станут основой для всесторонней оценки процедур. Это поможет компетентным органам определить сильные стороны и недостатки, извлечь уроки из практической реализации и доработать планы на предстоящий период. Такая работа должна проводиться научно, строго и эффективно.

В настоящее время в Ламдонге насчитывается 12 кладбищ павших бойцов. На 11 из них имеются могилы неизвестных павших бойцов, из которых необходимо собрать образцы. По оценкам компетентных органов, в масштабах провинции образцы предстоит собрать из 4 845 таких могил. Наибольшее их число находится на Кладбище павших бойцов Биньтхуан - 3 436 могил, а также на Кладбище павших бойцов Ламдонг - 777 могил.

Учитывая масштаб этой задачи, Туан отметил, что для достижения реальных результатов кампания потребует тесной координации, тщательного планирования и постоянной решимости.

По данным руководящего комитета провинции, стандартизация процедур сбора образцов и оцифровка информации постепенно помогут сформировать всеобъемлющую и надежную базу данных. Она станет важной основой для ДНК-анализа и сопоставления результатов.

Эта инициатива рассматривается как прорывное усилие, основанное на применении достижений науки и технологий для идентификации павших бойцов, личности которых на протяжении десятилетий оставались неизвестными.

3 июня представители 11 общин и кварталов провинции, где расположены кладбища павших бойцов, приняли участие в учебной программе по сбору образцов, процедурам передачи и оцифровке данных в рамках подготовки к кампании.

ИЖВ/ВИА

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