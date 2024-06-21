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Научно-техническое сотрудничество - основа вьетнамcко-российских отношений

Сотрудничество в области науки и техники между Вьетнамом и Россией имеет давние традиции и является важной и неотъемлемой частью проверенной временем дружбы между двумя странами, считает заместитель министра науки и технологий Вьетнама Чан Хонг Тхай.
Проекты с российскими инвестициями внесли свой вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама. Фото: ВИA
В интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству по случаю государственного визита во Вьетнам президента России Владимира Путина 19-20 июня, Чан Хонг Тхай рассказал, что после установления дипломатических отношений 30 января 1950 года Демократическая Республика Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам) и Советский Союз (ныне Россия) подписали 7 марта 1959 года соглашение о научно-техническом сотрудничестве, в котором приоритетное внимание уделялось двустороннему сотрудничеству в области науки и техники.

За последние 65 лет две страны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в этой области. В ноябре 2014 года сотрудничество было выведено на стратегический уровень, когда по случаю визита в Россию генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области образования и науки и техники.

Министерство науки и технологий Вьетнама в координации с российскими партнерами выделило финансирование для выполнения около 60 совместных исследовательских задач в области биотехнологий, новых материалов, электроники, автоматизации, социальных, гуманитарных и экономических наук.

21 ноября 2011 года правительства Вьетнама и России подписали соглашение о сотрудничестве по созданию Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) во Вьетнаме.

Соответственно, в 2018 году премьер-министр утвердил инвестиционную политику по строительству центра мощностью 10 МВт в городе Лонгкхань южной провинции Донгнай и назначил Министерство науки и технологий его инвестором.

В ближайшее время стороны продолжат развивать сотрудничество в области науки, технологий и инноваций через механизм совместного комитета по сотрудничеству в области образования, науки и технологий, заседания которого ежегодно проводятся на ротационной основе в каждой стране.

Они будут периодически определять приоритетные направления сотрудничества в этой области, отбирая тем самым задачи совместного исследовательского сотрудничества для финансирования.

При этом приоритетные направления сотрудничества Вьетнама с Россией в ближайшее время будут сосредоточены на тех областях, в которых у России есть сильные стороны, а у Вьетнама - потребности, таких как новые материалы, биотехнологии, морские исследования, космические технологии, энергетические технологии и рациональное использование природных ресурсов.

Кроме того, обе стороны уделят внимание реализации проекта ЦЯНТ и активизации сотрудничества в подготовке кадров для реализации проекта, заявил Чан Хонг Тхай.

ВИА/ИЖВ

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