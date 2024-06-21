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Научно-техническое сотрудничество - основа вьетнамcко-российских отношений
За последние 65 лет две страны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в этой области. В ноябре 2014 года сотрудничество было выведено на стратегический уровень, когда по случаю визита в Россию генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области образования и науки и техники.
Министерство науки и технологий Вьетнама в координации с российскими партнерами выделило финансирование для выполнения около 60 совместных исследовательских задач в области биотехнологий, новых материалов, электроники, автоматизации, социальных, гуманитарных и экономических наук.
21 ноября 2011 года правительства Вьетнама и России подписали соглашение о сотрудничестве по созданию Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) во Вьетнаме.
Соответственно, в 2018 году премьер-министр утвердил инвестиционную политику по строительству центра мощностью 10 МВт в городе Лонгкхань южной провинции Донгнай и назначил Министерство науки и технологий его инвестором.
В ближайшее время стороны продолжат развивать сотрудничество в области науки, технологий и инноваций через механизм совместного комитета по сотрудничеству в области образования, науки и технологий, заседания которого ежегодно проводятся на ротационной основе в каждой стране.
Они будут периодически определять приоритетные направления сотрудничества в этой области, отбирая тем самым задачи совместного исследовательского сотрудничества для финансирования.
При этом приоритетные направления сотрудничества Вьетнама с Россией в ближайшее время будут сосредоточены на тех областях, в которых у России есть сильные стороны, а у Вьетнама - потребности, таких как новые материалы, биотехнологии, морские исследования, космические технологии, энергетические технологии и рациональное использование природных ресурсов.
Кроме того, обе стороны уделят внимание реализации проекта ЦЯНТ и активизации сотрудничества в подготовке кадров для реализации проекта, заявил Чан Хонг Тхай.