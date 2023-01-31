НОВОСТИ
Наука, технологии и инновации обеспечат более 50% роста сельского хозяйства к 2030 году
К 2025 году количество предприятий, занимающихся инновациями, составит 60% от общего числа работающих в отрасли, а к 2030 году - 85%.
Сектор обеспечит строительство и развитие не менее 200 высокотехнологичных сельскохозяйственных предприятий по всей стране и 50-100 высокотехнологичных сельскохозяйственных зон в агроэкологических.
Будут предприняты дополнительные усилия, чтобы превратить науку, технологии и инновации в прорыв для сильного развития сельскохозяйственной экономики Вьетнама; перейти на «зеленую» и экологически устойчивую модель роста; и повысить производительность, качество, эффективность и конкурентоспособность отрасли.
МСХРСР также укрепит государственно-частное партнерство в сфере научных исследований, развития технологий и инноваций; и мобилизует ресурсы из государственного бюджета, бизнеса и общества для этих проектов.
В то же время это создаст условия для участия предприятий и секторов экономики в исследованиях, совершенствовании технологий и передаче или покупке технологий внутри страны и за ее пределами.