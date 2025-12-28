НОВОСТИ
Наука и технологии способствуют укреплению позиций Вьетнама на мировой арене
По словам доцента Ле Дык Аня из Токийского университета, делегата XI всевьетнамского съезда патриотического соревнования, Вьетнам последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене, углубляя интеграцию в глобальные цепочки поставок и международные сети, при этом наука и технологии всё шире признаются ключевыми факторами повышения производительности и конкурентоспособности.
В недавнем интервью корреспонденту Вьетнамского информационного агентства в Японии накануне проведения съезда 26–27 декабря эксперт отметил, что внимательно следит за развитием Родины и видит, как страна вступает в этап большей уверенности и устойчивости, обусловленный быстрым социально-экономическим ростом, улучшением инфраструктуры, укреплением системы управления, формированием зрелого делового сообщества и динамичным развитием предпринимательства.
Он отметил, что больше всего его впечатляет то, что Вьетнам не только развивается, но и постепенно укрепляет свои позиции на мировой арене за счёт более глубокой интеграции в цепочки поставок, проведения более проактивной внешней политики и всё более активного признания науки и технологий в качестве ключевых факторов повышения производительности и конкурентоспособности. Несмотря на сохраняющиеся вызовы, общая картина остаётся позитивной и многообещающей.
По его мнению, для обеспечения быстрого и устойчивого развития Вьетнаму следует сделать приоритетом науку, технологии и инновации основным драйвером роста производительности, сосредоточив внимание на отраслях с высоким мультипликативным эффектом, таких как полупроводники, искусственный интеллект, большие данные, новая энергетика и материалы, биомедицинские технологии, автоматизация и робототехника, а также кибербезопасность.
Он подчеркнул, что принципиально важно превращать научные исследования в производственные мощности посредством трансфера знаний, коммерциализации и формирования экосистемы стартапов в сфере глубинных технологий.
Кроме того, Вьетнаму следует сосредоточиться на развитии высококачественных человеческих ресурсов, выстроив систему подготовки от базового STEM-образования до университетского уровня (ключевые навыки), последипломного обучения (научно-исследовательский потенциал) и переподготовки кадров. Он также отметил необходимость целенаправленных инвестиций в инфраструктуру и центры передовых исследований и разработок (R&D), что предполагает выбор ключевых направлений с достаточным финансированием, временем и автономией для формирования сильных научных коллективов и создания конкурентоспособных продуктов.
Кроме того, по словам Ле Дык Аня, политика в сфере науки и технологий должна быть реформирована с внедрением гибких механизмов финансирования, упрощённых процедур, оценки на основе результатов и воздействия, а также поощрением исследователей «смело действовать, экспериментировать и брать на себя риски».
Говоря о роли и потенциале вклада зарубежной вьетнамской общины в развитие страны, эксперт отметил, что вьетнамские интеллектуалы, специалисты и предприниматели за рубежом могут вносить вклад по трём ключевым направлениям: знания и технологии, международные связи, а также культура стандартов и практик.
Опираясь на свой опыт в области исследований и преподавания полупроводниковых технологий, он подчеркнул, что Вьетнам сталкивается как с существенными возможностями, так и с серьёзными вызовами при вхождении в глобальную цепочку создания стоимости в сфере полупроводников на фоне реструктуризации мировых цепочек поставок и растущего спроса на квалифицированные кадры.
Он подчеркнул, что молодой и динамичный кадровый потенциал Вьетнама, выгодное геостратегическое положение, благоприятная среда интеграции и способность привлекать высокотехнологичные инвестиции создают прочные предпосылки для вхождения страны в цепочку создания стоимости в сфере полупроводников при наличии выверенной и поэтапной дорожной карты.
По его словам, для быстрого и устойчивого продвижения Вьетнаму необходима сфокусированная стратегия, ориентированная на собственные сильные стороны, с выбором реалистичных и эффективных точек входа, включая подготовку кадров в области проектирования и тестирования, развитие передовых технологий упаковки, вспомогательных материалов и компонентов, а также формирование специализированных ниш, таких как сенсоры и микроэлектромеханические системы (MEMS).
Для создания прорывов в подготовке кадров и развитии инфраструктуры практического обучения стране следует внедрять образовательные программы, соответствующие международным стандартам, с практико-ориентированными лабораториями, проектами по отраслевым стандартам и тесным сотрудничеством с бизнесом, отметил эксперт.
Он также рекомендовал создать механизмы государственно-частного партнёрства и долгосрочного целевого заказа, поскольку полупроводниковая отрасль требует программ сроком на 5–10 лет с чётко определёнными целями и ранним участием бизнеса, а не опоры исключительно на краткосрочные исследовательские бюджеты.
Ле Дык Ань также подчеркнул важность задействования интеллектуального потенциала вьетнамцев за рубежом в качестве моста для передачи технологий, стандартов и сетевых связей, отметив, что они могут наиболее эффективно вносить вклад по трём направлениям - разработка программ подготовки кадров, руководство научными коллективами или проектами, а также налаживание взаимодействия с международными партнёрами для передачи экспертных знаний.