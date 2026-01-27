Насыщенная и содержательная программа «Весна на Родине – 2026»

Заместитель директора Департамента культуры и спорта города Ханоя Ле Тхи Ань Май информирует в рамках программы. Фото: ВИА



Во второй половине дня 26 января в Ханое Государственный комитет по делам вьетнамцев за рубежом (ГКВВР) при Министерстве иностранных дел (МИД) во взаимодействии с Народным комитетом (НК) города Ханоя проинформировал прессу о программе «Весна на Родине – 2026».



Председатель ГКВВР Нгуен Чунг Киен подчеркнул, что состоявшийся недавно XIV всевьетнамский съезд Партии завершился с большим успехом; при этом вьетнамская диаспора за рубежом, насчитывающая более 6,5 млн человек, проживающих в более чем 130 странах и территориях, продолжает рассматриваться партией и государством как неотъемлемая часть и важный ресурс вьетнамского национального сообщества. Вступая в новую эпоху с твёрдой и уверенной позицией, всенародный блок великого национального единства, включающий соотечественников внутри страны и соотечественников за рубежом, и впредь будет сопровождать страну на новом этапе развития.



Программа «Весна на Родине – 2026» под девизом «Стремление Вьетнама: мир и процветание» призвана отразить стратегическое видение и устремления страны в новый период развития. Мероприятия планируется провести с 6 по 9 февраля 2026 года (то есть с 19 по 22 день двенадцатого лунного месяца года) в столице Ханое и провинции Ниньбинь, с насыщенной и содержательной программой, глубоко пронизанной национальной культурной самобытностью.



В рамках программы, как ожидается, Президент государства возглавит ряд значимых мероприятий с участием соотечественников из всех регионов мира, включая церемонию возложения благовоний у памятника Ли Тхай То, а также традиционный ритуал выпуска карпов в День бога домашнего очага. Делегация также проведёт встречи с руководством партии и государства, посетит Мавзолей Президента Хо Ши Мина, возложит цветы к Мемориалу павших героев и другие памятные объекты.



Особое место в программе займёт художественно-культурная встреча «Весна на Родине» в Национальном конференц-центре в Ханое, где Президент государства выступит с новогодним поздравлением для всей диаспоры и ударит в барабан, открывая праздничные мероприятия.



Представитель НК Ханоя сообщил, что художественно-культурная программа совместно организуется ГКВВР, МИД и НК Ханоя и, как ожидается, соберёт около 1 500 делегатов из числа соотечественников, их родственников и отечественных гостей. Кроме того, видные представители диаспоры проведут встречи и обмен мнениями с руководством Ханоя, чтобы обсудить видение и устремления развития, а также внести предложения по устранению «узких мест», способствующих ускоренному развитию столицы. Руководство НК Ханоя также организует торжественный приём в честь видных представителей диаспоры, участвующих в программе «Весна на Родине».



Делегация соотечественников посетит провинцию Ниньбинь с целью ознакомления с её потенциалом и преимуществами в сфере экономики и культуры, а также осмотрит комплекс исторических памятников древней столицы Хоалы, храмы королей Динь и Ле, чтобы вновь обратиться к историческим традициям и полюбоваться уникальным культурным наследием и природными достопримечательностями.



Отвечая на вопросы прессы о новшествах программы «Весна на Родине – 2026», Нгуен Чунг Киен отметил, что, в отличие от предыдущих лет, программа в этом году одновременно объединяет два региона — столицу Ханой и провинцию Ниньбинь. Такое одновременное соединение двух территорий с богатым культурно-историческим наследием в рамках одного маршрута является отличительной особенностью программы, демонстрируя уважение к историческим ценностям и потенциалу развития страны на новом этапе.



Нгуен Чунг Киен выразил надежду, что «Весна на Родине – 2026» станет не просто ежегодным мероприятием, но и мощным посланием руководства партии и государства о месте, роли и задачах вьетнамской диаспоры на пути национального подъёма в последующий период.