Наследие рассматривается как экономический драйвер через развитие туристических достопримечательностей



Местные власти используют объекты культурного наследия для развития туризма, культурных услуг и креативных индустрий, создавая ощутимые экономические выгоды и одновременно продвигая устойчивый рост.



Технологии открыли новые подходы к сохранению и популяризации наследия. На таких объектах, как Храм литературы, Старый квартал Ханоя и Императорская цитадель Тханглонг, ночные туры с применением креативного освещения, иммерсивного повествования и технологий расширенной реальности (XR) расширили впечатления посетителей и по-новому переосмыслили способы знакомства с культурным наследием.



Крупномасштабные сценические представления, такие как «Квинтэссенция Тонкина» и «Воспоминания о Хойане», также привлекли широкую аудиторию благодаря обновлённому прочтению традиционных ценностей и формированию цепочек культурных и художественных услуг с высокой экономической отдачей. В современной жизни традиционные исполнительские искусства, народная музыка, коренные знания и обычаи «возрождаются» и интегрируются в туристическую и культурную деятельность, создавая самобытные акценты, привлекательные как для внутренних, так и для зарубежных посетителей.



По словам доктора Чан Доан Лама, бывшего директора издательства «Тхезой», экономика, основанная на культурном наследии Вьетнама, формируется по трём основным направлениям. К ним относятся культурный туризм и деятельность в формате погружённого опыта, развитие креативных индустрий и цифровой экономики, а также государственно-частное партнёрство в сфере сохранения наследия и инвестиций в инфраструктуру. Развитие «продуктов, производных от наследия», отметил он, не только создаёт источники доходов для его сохранения, но и приближает наследие к молодому поколению, а также связывает его с международными рынками.

Экономика наследия формируется как динамичная междисциплинарная область на стыке культуры, образования, туризма и сферы услуг. Шоу «Квинтэссенция Тонкина» является наглядным примером того, как традиционные материалы могут быть преобразованы в высококачественные продукты сценического искусства. Эта модель создала экосистему, связывающую материальное и нематериальное наследие с рядом производных продуктов, при этом получаемые доходы реинвестируются в охрану наследия, его реставрацию, поддержку ремесленников и подготовку нового поколения творческих кадров.

Однако данный новый путь развития требует научного подхода, профессионального управления и, прежде всего, уважения к базовым ценностям наследия. Когда местные сообщества наделяются правом быть хозяевами своих культурных ресурсов и напрямую получать от них выгоду, наследие становится «живым активом», формирующим устойчивый внутренний потенциал роста.

Опыт показывает, что при грамотном управлении культурное наследие может стать важным экономическим ресурсом для многих сообществ. В древнем городе Хойан сохранение наследия органично вплетено в повседневную жизнь его жителей, тогда как бухта Халон, объект Всемирного природного наследия, сочетает развитие «зелёного» туризма с устойчивым ростом.

Вместе с тем сохраняются и вызовы. Реставрационные работы порой не имеют достаточной научной основы, спектр экскурсионно-опытных продуктов остаётся ограниченным, а финансовые и кадровые ресурсы, недостаточными.

Давление коммерциализации также создаёт риски утраты аутентичности объектов наследия и нанесения ущерба природной среде.

В этой связи ключевым является баланс между развитием и сохранением. Хойан продолжает искать гармонию между потребностями современной жизни и охраной старинных домов, а перед Халонгом стоит задача согласования экономических интересов с защитой ландшафта. Эти вопросы требуют наличия соответствующих механизмов и поддерживающей политики.

В проекте документов XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама подчёркивается необходимость «сохранять и эффективно продвигать ценности культурного наследия в увязке с развитием экономики, основанной на наследии». Такая ориентация подчёркивает важность институционализации концепции «экономики наследия» с целью создания правовой и политической основы, позволяющей культурному наследию стать долгосрочным драйвером роста.

Заместитель председателя Национального совета по культурному наследию доктор Данг Ван Бай отметил необходимость принципиального сдвига в подходах, от простого «сохранения» к «созиданию». По его словам, наследие должно быть поставлено в центр творческой деятельности и форматов переживания, при активном участии общин и их непосредственной выгоде. В сочетании с цифровыми технологиями, креативным экономическим мышлением и усилением вовлечённости сообществ это позволит направлять доходы от наследия на его сохранение, одновременно стимулируя развитие смежных отраслей экономики.