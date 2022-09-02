Наследие, оставленное президентом Хо Ши Мином, является универсальным, вневременным и неповрежденным

По случаю Международного дня защиты детей 1 июня, вечером 31 мая 1969 года в Президентском дворце президент Хо Ши Мин и столичные дети посмотрели художественную программу. Источник фото: ВИА

На 24-й сессии Генеральной Ассамблеи Учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), проходившей в Париже (20 октября — 20 ноября 1987 г.), была принята резолюция 24С/18.65, в которой отмечалось, что «в 1990 г. будет отмечать 100-летия со дня рождения президента Хо Ши Мина, героя национального освобождения и выдающегося деятеля культуры Вьетнама». Резолюция рекомендует государствам-членам совместно участвовать в праздновании и просит Генерального директора ЮНЕСКО принять соответствующие меры «путем организации конкретных мероприятий в память Хо Ши Мина, тем самым помогая людям понять величие его мыслей и идей, посвященных делу национального освобождения".

По случаю 35-летия (1987 - 2022 гг.) этого события заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок поделился с прессой о ценностях идеологического наследия Хо Ши Мина.

- Не могли бы вы рассказать нам о значении события 35-детней давности, когда ЮНЕСКО приняла Резолюцию, чествовавшую Хо Ши Мина «вьетнамским героем национального освобождения и выдающимся деятелем культуры»?

На пути к спасению страны президент Хо Ши Мин контактировал с разными народами и цивилизациями. Кристаллизация национальной и человеческой культуры принесла ему всеобъемлющее и уникальное мировоззрение. Мысли, гуманистические ценности, нравственность и личность Хо Ши Мина всегда сильно распространялись и оказывали сильное влияние на людей в борьбе за независимость, свободу, мир, справедливость, демократию и социальный прогресс во многих частях мира. Его чествовала престижное учреждение ООН именно за "важный вклад во многих аспектах в области культуры, образования и искусства".

Резолюция является красноречивым доказательством правильности и справедливости национально-освободительного дела Вьетнама, признания международным сообществом большого вклада Президента Хо Ши Мина в борьбу человечества против угнетения и несправедливости, за национальную независимость и социальный прогресс. Резолюция также является решительным поощрением и поддержкой от международных друзей для курса Вьетнама Doi Moi (Обновление) и дела национального развития.

- Чествование ЮНЕСКО показывает, какие ценности в наследии президент Хо Ши Мин оставил нашей стране и человечеству сегодня, особенно при условии, что вся Партия продвигает обучение и следование идеологии и морали, стилю Хо Ши Мина?

Наследие Хо Ши Мина представляет собой практическое и теоретическое целое, включающее в себя всю его яркую жизнь, великую карьеру, прогрессивную мысль, блестящую мораль, простой и благородный стиль. Наследие, которое он оставил после себя, является универсальным, вневременным и неповрежденным. Это независимость и уверенность в себе, человеческое освобождение, международная солидарность и признание культурного разнообразия, искоренение невежества, связанное с ликвидацией неграмотности, непрестанное обучение, связанное с глобальным образованием, посадка деревьев, связанный с защитой окружающей среды…

Президент Хо Ши Мин основал Коммунистическую партию Вьетнама, чтобы привести наш народ к власти, который завоевал национальную независимость, боролся за национальное воссоединение и строит социализм во Вьетнаме. Наша Партия выбрал марксизм-ленинизм и идеи Хо Ши Мина в качестве идеологической основы и руководства для революционных действий. Таким образом, чествование ЮНЕСКО нашего любимого президента Хо Ши Мина подтверждает правильность его идеалов и революционного пути, который он избрал и которому вся наша Партия, армия и народ намерены следовать, чтобы осуществить его желание, которое состоит в том, чтобы "принести независимость нации, чтобы обеспечить свободную, процветающую и по-настоящему счастливую жизнь для всех».

Эта честь является большим стимулом для каждого члена нашей Партии продолжать изучать и следовать идеологии, морали и стилю Хо Ши Мина. Это также сильное доказательство против ложных обвинений, искажающих правильную политику и линию Партии и государства Вьетнам.

Наследие президента Хо Ши Мина навсегда распространит и возвысит вьетнамские культурные ценности и в то же время подтвердит политику Партии в деле национальной обороны, строительства и развития, заботы о людях и международной интеграции.

Спасибо за интервью!



