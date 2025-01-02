Населенные пункты приняли первых посетителей в Новом 2025 году

В центральном городе Дананг муниципальный департамент туризма принял около 3 000 первых посетителей в этом году. В их числе около 2 000 туристов из Европы и Америки, прибывших на борту круизного лайнера Noordam.

Представители городского департамента туризма вручили им цветы, сувениры и ваучеры. Туристов угостили традиционными танцами львов и дали возможность сделать памятные фотографии.

В первый день нового года международный аэропорт Дананга принял 125 рейсов, в том числе 57 международных. С 28 декабря 2024 года по 1 января 2025 года аэропорт принял более 600 рейсов, что на 15,6 % больше, чем в прошлом году.

Заместитель директора департамента Тан Ван Выонг сообщил, что в этом году город ожидает привлечь более 11,9 млн посетителей, что на 10% больше, чем в 2024 году, а число иностранных гостей составит более 4,8 млн человек. Доходы от размещения, питания и туристических услуг, по прогнозам, превысят 36 триллионов донгов (1,41 миллиарда долларов США), что на 16% больше, чем в прошлом году.

Тем временем соседний центральный город Хюэ принял более 100 пассажиров рейса VN6317 из Ханоя, который приземлился в международном аэропорту Фубай в 9:15 утра. Это первый рейс, который доставит первых туристов в город в 2025 году.

Четверо из них получили билеты на внутренние рейсы в оба конца от Vietnam Airlines и Pacific Airlines, а также сувениры от департамента туризма, в то время как другие наслаждались художественными представлениями и новогодними подарками от городских чиновников.

Это событие знаменует начало Фестиваля Хюэ 2025 и серии круглогодичных туристических мероприятий, посвященных Хюэ как городу центрального подчинения с 1 января 2025 года и «Году посещения Вьетнама - Хюэ 2025».

В центральной провинции Куангнам председатель Народного комитета провинции Ле Ван Зунг вручил подарки и поздравил первых посетителей древнего города Хойан, в том числе 18 человек из Италии.

Нгуен Ван Лань, заместитель председателя Народного комитета города Хойан, заявил, что в 2024 году провинция Куангнам примет 8 миллионов туристов, причем только Хойан привлечет более 4,5 миллиона, подтвердив свой статус ведущего туристического направления.

Прибывшие 1 января в провинцию Бенче в дельте Меконга гости из Канады, Германии, Италии, Венгрии и России были тепло приняты и одарены местными сувенирами.

В аэропорту Буонматхуот Департамент культуры, спорта и туризма провинции Даклак, расположенной на Центральном нагорье, приветствовал 1,5-миллионного туриста и первый рейс, прибывший в провинцию в 2025 году, традиционными выступлениями на гонгах.

Первые три пассажира получили цветы, подарки и авиабилеты в оба конца, а все пассажиры рейса - по паре билетов на посещение местных достопримечательностей и путеводитель по Даклаку.