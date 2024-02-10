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НОВОСТИ

Населенные пункты встретили первых туристов в Лунный Новый год

Международный аэропорт Дананга в одноименном центральном городе принял более 125 внутренних и международных рейсов, перевезших более 17.000 пассажиров 10 февраля, в первый день Года Дракона.
Ожидается, что во время праздника Тэт город Дананг посетят около 362.000 туристов. Фото: ВИA
В этот день аэропорт обслужил 53 международных рейса, на которых находилось около 7500 пассажиров.

Ожидается, что во время семидневного праздника, начинающегося 8 февраля, в аэропорт прибудет до 894 внутренних и международных рейсов, что примерно на 16 % больше, чем в прошлом году.

Городской департамент туризма, аэропорт, АО "Инвестиции и эксплуатация международного терминала Дананг" и авиаперевозчики совместно провели церемонию встречи первых туристов.

В тот же день центральный город принял первые в этом лунном году международные круизные лайнера с более чем 1800 пассажирами.

В прошлом году город обслужил 22 круизных лайнера с более чем 18 000 пассажиров. Ожидается, что в этом году их число достигнет более 45 и более 50.000 соответственно.

Ожидается, что во время праздника город посетят почти 362.000 туристов, что на 23 % больше, чем в аналогичный период прошлого года, в том числе 172.000 международных и 190 000 внутренних.

Северная провинция Куангнинь, где находится признанный ЮНЕСКО залив Халонг, также приняла в этот день первую группу из почти 300 туристов из Республики Корея (РК).

Фам Ван Хиеп, управляющий директор Международного круизного порта Халонг, сообщил, что в этот день бухту посетили около 2.000 иностранных туристов.

Ожидается, что в этом году бухта Халонг привлечет около 1,4 миллиона отдыхающих, что на 25-30% больше, чем в прошлом году.

По данным провинциального Департамента туризма, провинция Куангнинь планирует привлечь в 2024 году не менее 17 миллионов туристов, включая 3 миллиона иностранных гостей.

Северная провинция Ниньбинь, известная своим ландшафтным комплексом Чанган, который в 2014 году был признан ЮНЕСКО объектом Всемирного культурного и природного наследия, организовала ряд мероприятий по приему первых туристов в лунном году, стремясь выполнить годовую задачу по обслуживанию 7,5 млн посетителей, из которых 900 - иностранные.

ИЖВ/ВИА

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