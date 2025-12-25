Население Вьетнама достигнет пика примерно в 2059 году на фоне ускоряющегося старения

Согласно долгосрочным демографическим прогнозам, опубликованным 23 декабря, численность населения Вьетнам, как ожидается, достигнет пика примерно в 2059 году, после чего вступит в период медленного роста или стабилизации, на фоне подготовки страны к ускоренному старению населения, сохраняющемуся гендерному дисбалансу и изменяющимся миграционным тенденциям.

Результаты были представлены на семинаре, организованном Национальным статистическим управлением в сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения, на основе данных последней переписи населения и крупномасштабных опросов, охватывающих социально-экономические условия жизни 53 этнических групп.

Согласно сценарию со средним уровнем рождаемости, численность населения Вьетнама, как ожидается, будет продолжать расти ещё несколько десятилетий, достигнет пика примерно в середине века, после чего перейдёт к этапу более медленного роста или стабилизации.

В период 2024–2074 годов численность населения страны, по прогнозам, увеличится примерно до 114 миллионов человек, при этом результаты будут существенно различаться в зависимости от динамики рождаемости.

Так называемая «золотая демографическая структура» - период, когда численность населения трудоспособного возраста значительно превышает число иждивенцев, как ожидается, завершится к 2036 году, открывая этап старения населения и в перспективе - сверхстарения.

Эти изменения будут обусловлены сокращением численности молодого и среднего поколения и быстрым ростом доли пожилых людей, что усилит нагрузку на рынок труда, систему здравоохранения и механизмы социальной защиты.

Одновременно дисбаланс в соотношении полов при рождении, как прогнозируется, сохранится вплоть до середины XXI века, продолжая искажать гендерную структуру населения.

Процессы урбанизации, хотя и будут продолжаться, также, по прогнозам, замедлятся по мере приближения доли городского населения к отметке 50%.

Внутренняя миграция остаётся одним из ключевых факторов, формирующих пространственное распределение населения, отражая различия в экономических возможностях и спросе на рабочую силу между регионами.

Новые данные показывают, что в последние годы масштабы внутренней миграции сократились: с примерно 6,4 млн человек в период 2014–2019 годов до около 3,8 млн в 2019–2024 годах.

Миграция между городами составляет более 70% всех перемещений, что свидетельствует о том, что большинство жителей, покидающих города, переезжают в другие городские центры, а не возвращаются в сельскую местность.

Перемещения на короткие расстояния становятся всё более распространёнными - тенденция, которую исследователи связывают с растущим стремлением к жилищной стабильности и снижением издержек мобильности.

Несмотря на общее сокращение масштабов миграции, миграция среди этнических групп снизилась лишь незначительно, что привело к увеличению их доли в общем числе мигрантов.