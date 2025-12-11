Наряды придают новые краски туристической картине Вьетнама.

Аозай и другие виды традиционной вьетнамской одежды переживают мощное возрождение в современной жизни, постепенно превращаясь в новый культурный ресурс туристической индустрии.

От фестивалей и парадов до маршрутов по ремесленным деревням и музейных программ - эта тенденция обогащает туристические продукты, формирует чувство гордости и способствует устойчивому развитию культурных индустрий.

В последние годы Ханой стал одним из пионеров в превращении аозай (традиционного длинного платья) в фирменный туристический продукт.

Так, на Фестивале аозай Ханоя 2025, прошедшем в ноябре, ключевым событием стал парад по центральным улицам столицы с участием около 1 400 человек. Широкий интерес также вызвало театрализованное воспроизведение процессии в честь покровителя тысячелетней деревни портных Чатьса, признанной элементом национального нематериального культурного наследия.

Фестиваль привлёк десятки тысяч гостей, которые приезжали, чтобы познакомиться с программой, сделать фотографии и принять участие в интерактивных мероприятиях на различных площадках города.

Популярность набирает и местный тур на двухэтажных открытых автобусах, который позволяет посетителям в аозай осматривать объекты наследия, фотографироваться и узнавать истории, стоящие за архитектурой и обычаями столицы. Неуклонный рост числа туристов подчёркивает потенциал предложений, основанных на традиционном костюме.

В Хошимине 11-й Фестиваль аозай в этом году пользовался огромной популярностью, привлекая 3,6 млн посетителей, в том числе почти 600 тыс. иностранных туристов за месяц его проведения.

По словам Нгуен Тхи Ким Оань, руководителя коммуникационного отдела Музея женщин Юга, аозай - это не только культурный символ, но и продукт с большим коммерческим и имиджевым потенциалом для туристической индустрии.

В южной агломерации в последнее время появились различные «культурные активности в костюме»: фотосессии в аозай на фоне архитектурных памятников во французском стиле, мастер-классы по дизайну и пошиву, а также модные показы аозай в сочетании с музыкальными представлениями.

Дизайнер и художник Ши Хоанг, возглавляющий Институт вьетнамского костюма, отметил, что, хотя Вьетнам пока официально не утвердил национальный костюм, многие поколения вьетнамцев рассматривают аозай как дорогую сердцу традицию. По его словам, международные друзья также широко признают его самобытным символом страны.

Помимо аозай, активно развивается движение по возрождению исторических костюмов. С 2022 года фестиваль вьетнамского костюма «Бать Хоа Бо Хань» приобрёл всенациональную популярность среди молодёжи, каждый раз собирая тысячи участников. Он способствует сохранению и популяризации богатого разнообразия традиционных нарядов, отражающих различные периоды вьетнамской истории, от нятбинь (дворцового одеяния с квадратным воротом) и аотак (церемониального одеяния) до зяолинь (одежды с перекрещивающимся воротом) и вьенлинь (одежды с круглым воротом).

Особого внимания заслуживает учреждение 9 августа в Ханое Ассоциации культуры аозай Вьетнама, которое рассматривается как важный шаг вперёд. Цель организации - направлять развитие культурно-туристической экосистемы вокруг аозай и традиционных костюмов, обеспечивая системный и согласованный подход к исследованиям, популяризации и коммерциализации.