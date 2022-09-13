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Народный совет Ханоя созывает 9-е заседание

На открывшемся 12 сентября 9-м заседании Народного совета Ханоя 16-го созыва обсуждался проект децентрализации государственного управления и вопросы, связанные с государственными инвестициями.
  Обзор встречи. Фото: ВИА  

На открывшемся 12 сентября 9-м заседании Народного совета Ханоя 16-го созыва обсуждался проект децентрализации государственного управления и вопросы, связанные с государственными инвестициями.

Выступая на мероприятии, председатель городского Народного совета Нгуен Нгок Туан подчеркнул важность проекта по децентрализации государственного управления, отметив, что он оказывает большое влияние на социально-экономическое развитие и эффективность работы городских администраций всех уровней.

Он сообщил, что это содержание было обсуждено городским Народным советом на его 7-м заседании в июле и доработано для внесения на утверждение на 9-м заседании.

Делегаты также рассмотрят и примут решение о корректировках плана государственных инвестиций на 2022 год, среднесрочного плана государственных инвестиций на 2021–2025 гг., направлений плана государственных инвестиций города на следующий 2023 год, а также об утверждении политики ряда государственных инвестиционных проектов, сказал он, добавив, что они будут оценивать и указывать ограничения и в то же время излагать решения для ускорения хода проектов, особенно устраняя «узкие места» в освоении инвестиционного капитала в ближайшее время.

По состоянию на 22 августа освоение городом государственного инвестиционного капитала достигло только 27.1% от плана, установленного городским Народным советом.

Городской Народный совет также рассмотрит уровень поддержки кадров, государственных служащих и работников, работников по контракту в сфере здравоохранения в государственных учреждениях, заявив, что важно улучшить качество заботы о здоровье людей.

Относительно постановления о плате за обучение в дошкольных и общеобразовательных учреждениях столицы в 2022-2023 учебном году он сказал, что хотя экономика города постепенно восстанавливается после того, как пандемия COVID-19 была взята под контроль, жизнь людей по-прежнему сталкивается со многими трудностями.

Чтобы уменьшить влияние корректировки платы за обучение в соответствии с дорожной картой правительства, город разработал план, согласно которому ставка платы за обучение на 2022-2023 учебный год остается неизменной по сравнению с предыдущим годом, включая поддержку городом 50% платы за обучение, сказал он.


ВИА

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