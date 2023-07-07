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Народный Совет Ханоя определяет ключевые задачи, меры по стимулированию развития
Резолюция была принята на 12-й сессии городского народного совета 16-го созыва, завершившейся 6 июля.
В заключительном слове Председатель Народного Совета Нгуен Нгок Туан сообщил, что в данной резолюции определены семь групп основных задач и мероприятий по выполнению социально-экономических и бюджетных задач, включая активизацию административных реформ, усиление децентрализации власти, поддержание административной дисциплины, улучшение инвестиционного и делового климата, а также преодоление трудностей, с которыми сталкиваются предприятия, для содействия социально-экономическому восстановлению и развитию.
Он отметил, что в ходе сессии, длившейся три с половиной дня, муниципальный народный совет рассмотрел и одобрил 21 доклад и 22 специализированные резолюции, охватывающие многие важные вопросы, включая направления, механизмы, политику и решения для стимулирования социально-экономического развития и обеспечения социальной безопасности.
Депутаты совета высоко оценили усилия органов власти всех уровней, секторов и всей политической системы; проанализированы недостатки и слабости; и предложил возможные решения трудностей и препятствий, чтобы помочь достичь социально-экономических целей на 2023 год и на весь срок пребывания в должности.
Городской Народный Совет также провел заседание вопросов и ответов по двум группам вопросов: выполнение обязательств и обещаний чиновников, а также некоторые вопросы, которые не были решены эффективно; и административные учреждения, электронное административное здание и цифровая трансформация в штате Ханой.
Кроме того, он также занимается кадровыми вопросами городского народного комитета.