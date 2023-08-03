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НОВОСТИ

Народный комитет Ханоя примет управление парком высоких технологий Хоалак

Правительство приняло резолюцию о передаче с 1 августа парка высоких технологий "Хоалак", находящегося под управлением Министерства науки и технологий (МНТ), Народному комитету г. Ханоя. Правительство приняло резолюцию о передаче с 1 августа парка высоких технологий "Хоалак", находящегося под управлением Министерства науки и технологий (МНТ), Народному комитету г. Ханоя.

В резолюции правительство потребовало от МНТ передать муниципальному народному комитету все финансы, задачи, государственную собственность и инвестиционные проекты от правления Парка высоких технологий Хоалак и связанных с ним подразделений.

Передача началась 1 августа и должна быть завершена в течение шести месяцев.

Также, согласно резолюции Правительства, Парк высоких технологий Хоалак и правление будут продолжать использовать действующую печать до завершения передачи.

Правление будет продолжать использовать средства и выполнять задачи в соответствии с утвержденным бюджетным планом до тех пор, пока компетентный орган не примет решение о корректировке источника операционного финансирования.

ИЖВ/ВИА

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