Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Народные песни Шанчи: Уникальное музыкальное наследие народности в провинции Бакжанг

В сердце провинции Бакжанг находятся истоки удивительного культурного явления — народных песен Шанчи. Эта уникальная форма искусства, признанная одним из значимых объектов нематериального культурного наследия Министерством культуры, спорта и туризма, отражает душу народности Шанчи, составляющего около 70% населения семи родственных этнических групп общины Кьенлао уезда Лукнган. Согласно исследованиям, народные песни Шанчи делятся на четыре основные формы: дневное пение (Чук Ко); ночное пение (Кнанг Ко), свадебное пение (Чау Ко) и пение смены имени (Зунг Хо Ко). Из них Кнанг Ко считается самой богатой формой, поэтому, когда люди упоминают народные песни Сантяй, они обычно подразумевают именно этот вид. Народность Шанчи, известная также как «горная народность» на местных диалектах, создала уникальную культуру. Народные песни Шанчи передаются из поколения в поколение, сохраняя истории, традиции и особенности их культуры. Эти песни играют важную социальную роль, являясь неотъемлемой частью повседневной жизни — от трудовых будней до свадеб и праздников.

Дневное пение (Чук Ко), также известное как пение ухаживаний, включает от 300 до 500 песен, написанных иероглифами. Этот жанр предполагает обмен словами и смыслами, что требует остроумия и находчивости, особенно в состязаниях между юношами и девушками. Они могут начать петь, когда идут вместе на поля, чтобы отвлечься от усталости, или при первой встрече, используя пение как способ познакомиться и подружиться. Тексты просты, но полны намеков и чувств.

Ночное пение (Кнанг Ко) проходит дома или на улице и может длиться 5–7 ночей подряд. Каждую ночь люди поют с 8 вечера до самого утра. В их арсенале насчитывается от 700 до 1000 песен, и по правилам запрещено повторять одну и ту же песню две ночи подряд, поэтому с каждой ночью выбор песен уменьшается.

Каждую ночь пение проходит в разных домах, и в песнях воспеваются элементы жилища, такие как столбы, двери, дворы, алтари, крыши, очаги, кровати и многое другое.

Кнанг Ко устраивают в периоды, свободные от сельскохозяйственных работ, когда молодёжь собирается, чтобы познакомиться, пообщаться и завести дружбу. Пение исполняется мягким, успокаивающим голосом, похожим на колыбельную. Поют парами: два мужчины и две женщины. Сначала мужчины подходят к дому и поют у двери, прося разрешения войти. Женщины отвечают, приглашая их внутрь. Затем процесс продолжается, пока все пары не окажутся в доме. Внутри дома хозяин заранее готовит масло для ламп, чай и бетель, чтобы поддерживать пение на протяжении всей ночи. Во время ночного пения (Кнанг Ко) происходит обмен куплетами между гостями и хозяевами дома, поэтому тексты подбираются очень вежливо и деликатно, чтобы подчеркнуть уважение и дружелюбие.

Свадебное пение (Чау Ко), также известное как брачные песни, включает около 100 песен, которые исполняют только на свадьбах. Эти песни поются радостным и звонким голосом. Во время свадебного торжества друзья жениха и невесты приходят, чтобы поздравить молодых через песни, воспевая радость и важность этого события.

Поскольку свадебное пение считается значимым ритуалом, обе семьи тщательно выбирают лучших певцов для выступления, чтобы подчеркнуть торжественность и придать особое значение празднику.

Пение смены имени (Зунг Хо Ко) — это жанр, в котором только мужчины поют друг другу во время церемонии смены имени 18-летнего юноши. Таких песен осталось около 50-и. Мужчины Шанчи делятся на пары и обмениваются куплетами. Певцы используют глубокий ровный голос, напоминающий речитатив, а их партнеры поют со двора в дом. В песнях о смене имени восхваляется тот, кто получает новое имя, и выражается гордость за него.

Кроме четырех основных форм, есть еще Кап Чай Ко (песни о календаре). Это песни-гадания о судьбе человека — благоприятна ли дата, что ждет его впереди. Эти песни исполняются с целью избежать невзгод. Песни часто рассказывают о войнах, вторжениях, братоубийственных войнах, потере родителей, детей, супругов, пожарах, запустении.

В дни, когда для народности Шанчи жизнь была тяжелой, песни служили духовной пищей, вдохновляющей, сплачивающей людей и укрепляющей любовь к родине и деревне.

Благодаря этому в 2012 году народные песни Шанчи были включены Министерством культуры, спорта и туризма в список национального нематериального культурного наследия, представляющего самобытность общины Шанчи в нагорном уезде Лукнган.

Сегодня в процессе интеграции некоторые культурные черты Шанчи изменились, но в целом они сохранили свое богатое традиционное наследие, выраженное в народных песнях.

Заслуженный артист и активный сторонник народного пения Лам Минь Сап сыграл ключевую роль в сохранении и развитии этой культурной традиции. Родившийся в 1955 году, он посвятил свою жизнь сбору и обучению народного пения Шанчи. Сап не только собрал более 800 старинных песен, но и создал множество новых, которые восхваляют его родину и культуру.

В 2011 году Лам Минь Сап основал Клуб народного пения Шанчи, который сегодня насчитывает 70 членов. Клуб активно участвует в культурных мероприятиях, праздниках и обменах, способствуя продвижению народного пения как внутри страны, так и за её пределами.

Лам Минь Сап также занимается обучением молодёжи, организуя классы по народному пению для школьников, чтобы молодые поколения могли перенимать и продолжать эту богатую культурную практику.

Народные песни Шанчи - это не только музыкальное наследие, но и живая история народа, его духовные устремления и культурная идентичность. Благодаря усилиям энтузиастов и поддержке государства это уникальное культурное наследие продолжает жить, вдохновлять и объединять поколения.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Традиционные обычаи вьетнамцев во время Лунного Нового года

Традиционные обычаи вьетнамцев во время Лунного Нового года

На протяжении всей истории вьетнамские обычаи и ритуалы во время традиционного праздника Тэт передавались из поколения в поколение. К ним относятся такие традиции, как украшение и уборка дома для встречи Тэта, приготовление баньчынга и баньтета, поклонение «Онг Конг и Онг Тао», приготовление последней трапезы года и встреча новогодней ночи…
ПОДРОБНЕЕ

Top