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Народные песни Шанчи: Уникальное музыкальное наследие народности в провинции Бакжанг
Дневное пение (Чук Ко), также известное как пение ухаживаний, включает от 300 до 500 песен, написанных иероглифами. Этот жанр предполагает обмен словами и смыслами, что требует остроумия и находчивости, особенно в состязаниях между юношами и девушками. Они могут начать петь, когда идут вместе на поля, чтобы отвлечься от усталости, или при первой встрече, используя пение как способ познакомиться и подружиться. Тексты просты, но полны намеков и чувств.
Ночное пение (Кнанг Ко) проходит дома или на улице и может длиться 5–7 ночей подряд. Каждую ночь люди поют с 8 вечера до самого утра. В их арсенале насчитывается от 700 до 1000 песен, и по правилам запрещено повторять одну и ту же песню две ночи подряд, поэтому с каждой ночью выбор песен уменьшается.
Каждую ночь пение проходит в разных домах, и в песнях воспеваются элементы жилища, такие как столбы, двери, дворы, алтари, крыши, очаги, кровати и многое другое.
Кнанг Ко устраивают в периоды, свободные от сельскохозяйственных работ, когда молодёжь собирается, чтобы познакомиться, пообщаться и завести дружбу. Пение исполняется мягким, успокаивающим голосом, похожим на колыбельную. Поют парами: два мужчины и две женщины. Сначала мужчины подходят к дому и поют у двери, прося разрешения войти. Женщины отвечают, приглашая их внутрь. Затем процесс продолжается, пока все пары не окажутся в доме. Внутри дома хозяин заранее готовит масло для ламп, чай и бетель, чтобы поддерживать пение на протяжении всей ночи. Во время ночного пения (Кнанг Ко) происходит обмен куплетами между гостями и хозяевами дома, поэтому тексты подбираются очень вежливо и деликатно, чтобы подчеркнуть уважение и дружелюбие.
Свадебное пение (Чау Ко), также известное как брачные песни, включает около 100 песен, которые исполняют только на свадьбах. Эти песни поются радостным и звонким голосом. Во время свадебного торжества друзья жениха и невесты приходят, чтобы поздравить молодых через песни, воспевая радость и важность этого события.
Поскольку свадебное пение считается значимым ритуалом, обе семьи тщательно выбирают лучших певцов для выступления, чтобы подчеркнуть торжественность и придать особое значение празднику.
Пение смены имени (Зунг Хо Ко) — это жанр, в котором только мужчины поют друг другу во время церемонии смены имени 18-летнего юноши. Таких песен осталось около 50-и. Мужчины Шанчи делятся на пары и обмениваются куплетами. Певцы используют глубокий ровный голос, напоминающий речитатив, а их партнеры поют со двора в дом. В песнях о смене имени восхваляется тот, кто получает новое имя, и выражается гордость за него.
Кроме четырех основных форм, есть еще Кап Чай Ко (песни о календаре). Это песни-гадания о судьбе человека — благоприятна ли дата, что ждет его впереди. Эти песни исполняются с целью избежать невзгод. Песни часто рассказывают о войнах, вторжениях, братоубийственных войнах, потере родителей, детей, супругов, пожарах, запустении.
В дни, когда для народности Шанчи жизнь была тяжелой, песни служили духовной пищей, вдохновляющей, сплачивающей людей и укрепляющей любовь к родине и деревне.
Благодаря этому в 2012 году народные песни Шанчи были включены Министерством культуры, спорта и туризма в список национального нематериального культурного наследия, представляющего самобытность общины Шанчи в нагорном уезде Лукнган.
Сегодня в процессе интеграции некоторые культурные черты Шанчи изменились, но в целом они сохранили свое богатое традиционное наследие, выраженное в народных песнях.
Заслуженный артист и активный сторонник народного пения Лам Минь Сап сыграл ключевую роль в сохранении и развитии этой культурной традиции. Родившийся в 1955 году, он посвятил свою жизнь сбору и обучению народного пения Шанчи. Сап не только собрал более 800 старинных песен, но и создал множество новых, которые восхваляют его родину и культуру.
В 2011 году Лам Минь Сап основал Клуб народного пения Шанчи, который сегодня насчитывает 70 членов. Клуб активно участвует в культурных мероприятиях, праздниках и обменах, способствуя продвижению народного пения как внутри страны, так и за её пределами.
Лам Минь Сап также занимается обучением молодёжи, организуя классы по народному пению для школьников, чтобы молодые поколения могли перенимать и продолжать эту богатую культурную практику.
Народные песни Шанчи - это не только музыкальное наследие, но и живая история народа, его духовные устремления и культурная идентичность. Благодаря усилиям энтузиастов и поддержке государства это уникальное культурное наследие продолжает жить, вдохновлять и объединять поколения.