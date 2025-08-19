НОВОСТИ
Народная милиция вьетнама – 80 лет строительства, борьбы и развития, активное строительство и совершенствование институтов в эпоху возрождения нации
В годы двух сопротивлений — против французского колониализма и американского империализма — Народная милиция тесно сотрудничала с Народной армией, стойко преодолевала испытания, решительно сражалась, мобилизовала массы к участию в борьбе с врагом, добиваясь значительных побед и внося весомый вклад в общее дело всей Партии, всей армии и всего народа по обретению независимости и воссоединению страны.
После великой весенней победы 1975 года вся страна вступила в период строительства и защиты Отечества, ускоряя обновление и международную интеграцию. Народная милиция продолжила проявлять себя как стратегический советник, оплот и ударная сила на передовой линии защиты национальной безопасности; неизменно проявляла твёрдость, принципиальность и революционную бдительность, активно предотвращала и упреждала угрозы. Своевременно были выявлены и задержаны практически все группы шпионов, ликвидированы реакционные организации, сорваны планы по дестабилизации и насильственному свержению власти; велась непримиримая борьба с враждебными силами как внутри, так и за пределами страны, включая скрытые структуры, политических оппортунистов и недовольные элементы, которые, прикрываясь лозунгами «демократии» и «прав человека», тайно подрывали Партии и Государство.
В нынешний период Народная милиция успешно выполняет работу по консультированию и прогнозированию внутренней и внешней политики, активно вносит предложения в Партию, Национальное собрание и Правительство для сохранения стратегической инициативы, способствует формированию ключевых направлений и решений в области политической безопасности, общественного порядка, защиты территориального суверенитета и национальных интересов.
Особое внимание уделяется обеспечению государственной безопасности: своевременно выявляются и эффективно устраняются потенциальные факторы нестабильности, начиная с самых ранних признаков, в том числе за пределами границ. Пресекаются давние и сложные проблемы безопасности, ведётся решительная борьба с ключевыми подрывными элементами, в том числе действующими из-за рубежа. Обеспечивается абсолютная безопасность в ходе строительства и развития социалистического правового государства; надёжно охраняются важнейшие национальные объекты и события, обеспечивается безопасность руководителей Партии и Государства, иностранных делегаций и международных форумов во Вьетнаме.
Народные силы безопасности обеспечивают внутреннюю политическую безопасность, защищают идеологическую основу Партии, культурную безопасность, экономическую безопасность; обеспечивают общественный порядок и безопасность в стратегических и ключевых районах.
Одновременно Народная милиция, в частности уголовная полиция и следственные подразделения, активно выявляет, анализирует и прогнозирует тенденции преступности; синхронно применяет профессиональные меры, применяет множество фундаментальных решений для предотвращения и борьбы с преступлениями как во время пандемии Ковид-19, так и после неё; оперативно выявлять, предотвращать и оперативно пресекать новые преступные методы и приёмы. Многие серьёзные дела были успешно расследованы и раскрыты, что способствовало сдерживанию роста преступности, поддержанию правовой дисциплины и постепенному построению упорядоченного, безопасного и здорового общества. Инновационное мышление, осведомлённость и действия во всех аспектах обеспечения общественного порядка и безопасности, рассматривая людей как центр, субъект, движущую силу и ресурс; ставя безопасность жизни, здоровья и имущества людей на первое место; внедрять множество решений для повышения эффективности государственного управления безопасностью, безопасностью дорожного движения и правопорядком, профилактикой и тушением пожаров, создавая сильные позитивные изменения, которые распространяются на всё общество.
Наряду с этим, народная милиция активно и в тесном сотрудничестве с министерствами, ведомствами, местными органами власти и благотворителями построить десятки тысяч домов для малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и студенческих общежитий в отдаленных районах, районах с крайне тяжелым положением и стратегически важных районах национальной обороны и безопасности за счет обобществленного капитала, тем самым способствуя преобразованию территорий и устранению коренных причин угроз национальной и общественной безопасности.
Каждый вклад, каждое лишение и каждый подвиг народной милиции являются живым свидетельством её мужества и принципа «ради Родины жертвовать собой, ради народа служить». Силы народной милиции внесли весомый вклад в обеспечение политической стабильности, защиту национальной безопасности, общественного порядка и безопасности; гарантировали абсолютную защиту ключевых объектов, стратегических сооружений и крупных мероприятий; активно предупреждали и пресекали преступность, срывали все подрывные замыслы, создавая стабильную среду для развития страны и укрепления авторитета Вьетнама на международной арене.
2/ В процессе своего становления, борьбы и развития Народная милиция всегда проявляла инициативу и активно занимала передовые позиции в деле создания институциональной базы, вносила предложения по новым вопросам, способствующим совершенствованию линии и политики Партии, государства и построению социалистического правового государства. В особенности, Народная милиция представила на рассмотрение Партии, Национального собрания и Правительства множество решений по совершенствованию институтов, а также многие важные политики и законы в сфере защиты национальной безопасности, обеспечения общественного порядка и безопасности страны; проявила инициативу и занимала передовые позиции в разъяснении и реализации множества решений о реформах, о революции по упрощению аппарата, а также мер по повышению эффективности государственного управления в области обеспечения общественного порядка и безопасности; строила революционные, регулярные, элитные и постепенно модернизированные силы милиции, отвечающие требованиям и задачам в новых условиях.
Только за три – 13-й, 14-й, 15-й созыва Национального собрания Министерство общественной безопасности возглавило разработку и представило на рассмотрение Национального собрания 32 законопроекта и 8 проектов резолюций; среди них — многие особо важные законы, служащие мощным инструментом для строительства и развития страны в новую эпоху, в условиях международной интеграции, защиты прав и законных интересов народа, соответствующие линии и политике Партии, международной практике, а также отвечающие требованиям реальной борьбы с преступностью и обеспечивающие гуманизм и превентивный характер закона, что привлекло большое внимание кадров, партийцев, общественного мнения и народа (например: Уголовный кодекс (в новой редакции); Закон о данных; Закон о защите персональных данных; Закон о порядке и безопасности дорожного движения; Закон о борьбе с торговлей людьми (в новой редакции); Закон об удостоверении личности; Закон о силах, участвующих в охране безопасности и порядка на местах; Закон о пожарной безопасности и спасательных операциях и др.).
Более того, Министерство общественной безопасности добилось значительных прорывов и новаторства в законодательном мышлении; впервые в координации с компетентными органами организовало применение Национальным собранием формы внесения предложений в проект Резолюции о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Конституции 2013 года через приложение VNeID; законопроекты, разработанные под руководством Министерства общественной безопасности, активно сокращали административные процедуры, создавая благоприятные условия для граждан и бизнеса (например, только Закон о пожарной безопасности сократил 27 процедур…).
Это — яркие достижения милиции в области законотворчества и совершенствования институциональной базы в последнее время, подтверждающие её активную и ведущую роль в глубоком усвоении и решительном осуществлении институционального прорыва — «прорыва прорывов» в духе руководящих указаний Центрального комитета КПВ и товарища Генерального секретаря То Лама.
3/ В целях дальнейшей эффективной реализации Резолюций Политбюро № 12-NQ/TW от 16 марта 2022 года о решительном укреплении Народной милиции, действительно чистой, сильной, регулярной, элитной и современной, отвечающей требованиям и задачам в новых условиях; а также для дальнейшего раскрытия её роли в деле защиты безопасности и общественного порядка, содействия строительству и защите Отечества, социально-экономическому развитию страны, особенно в сфере законотворчества и совершенствования институциональной базы, Центральный партийный комитет общественной безопасности и Министерство общественной безопасности должны тесно координировать действия с органами Национального собрания, министерствами, ведомствами и компетентными учреждениями, сосредоточив усилия на эффективном выполнении следующих ключевых задач:
Во-первых, активно отслеживать ситуацию, усиливать консультирование руководства Партии и государства по вопросам создания и совершенствования законодательства и по принятию важнейших решений в области национальной безопасности и общественного порядка; тем самым формировать полноценную, согласованную правовую основу и прочую политическую и дипломатическую базу, соответствующую задачам защиты Отечества и международной интеграции. Одновременно необходимо обеспечивать строгое, справедливое исполнение законов, не допускать ослабления управления или злоупотреблений властью; решительно бороться с преступностью и нарушениями закона; повышать эффективность защиты прав человека, законных прав и интересов организаций и граждан; способствовать созданию безопасной, дисциплинированной социальной среды, формирующей прочную основу для социально-экономического развития.
Во-вторых, тесно сотрудничать в духе единства и инициативности, начиная работу заблаговременно, на ранних стадиях подготовки досье по законопроектам и рассмотрения замечаний депутатов Национального собрания, обеспечивая качество и сроки для докладов Постоянному комитету Национального собрания и представления законов, резолюций, указов на рассмотрение и утверждение Национального собрания. Это должно соответствовать требованиям Резолюций Политбюро № 66-NQ/TW от 30 апреля 2025 года о реформе в области законотворчества и правоприменения, а также Резолюций Национального собрания № 197/2025/QH15 от 17 мая 2025 года о специальных механизмах и политике, создающих прорыв в создании и реализации законодательства, чтобы отвечать вызовам развития страны в новую эпоху.
В-третьих, активно участвовать в специализированных мероприятиях высшего парламентского надзора за работой по обеспечению национальной безопасности, общественного порядка, борьбе с преступностью и по строительству Народной милиции в духе Резолюций Политбюро № 12-NQ/TW от 16 марта 2022 года. Тем самым способствовать дальнейшему повышению эффективности государственного управления в сфере защиты безопасности и порядка; обеспечивать понимание и сочувствие избирателей и народа по всей стране к чрезвычайно сложным и тяжёлым задачам милиции; добиваться большего внимания к режиму и политике в отношении кадров и сотрудников милиции.
В-четвёртых, повышать эффективность координации в консультировании руководства Партии, Национального собрания и Правительства при принятии важнейших решений страны в сфере безопасности, порядка и стратегических вопросов. Особенно важно проявлять инициативу, не допускать диверсий, пассивности или внезапных угроз в любых обстоятельствах; защищать национальную, общественную, экономическую и кибербезопасность; гарантировать абсолютную защиту ключевых объектов и важнейших политических мероприятий. В ближайшее время следует сосредоточить внимание на абсолютной безопасности торжеств по случаю 80-летия Августовской революции и Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам; партийных съездов всех уровней, подготовки к 14-у Всевьетнамскому съезду КПВ; выборов депутатов Национального собрания 16-го созыва и депутатов народных советов всех уровней на срок 2026–2031 гг.; юбилея 80-летия первых всеобщих выборов в Национальное собрание Вьетнама.
В-пятых, активно и своевременно переходить на новый формат деятельности и взаимодействия в духе Резолюций Политбюро № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года о прорыве в развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации. В этой связи необходимо усилить интеграцию и обмен данными между национальными и отраслевыми базами данных для поддержки цифровизации и повышения эффективности государственного управления; одновременно уделять особое внимание выполнению соглашений о сотрудничестве между Министерством общественной безопасности и органами Национального собрания, разрабатывать детальные годовые планы и строго обеспечивать их реализацию в соответствии с поставленными целями и задачами.
Руководство Партии, Национального собрания и Правительства глубоко убеждено, что, опираясь на славные 80-летние традиции героизма, единства и сплочённости, Народная милиция выполнит с честью все поставленные задачи, достойно подтвердит статус ключевой, надёжной, абсолютно преданной вооружённой силы Партии, государства и народа, внесёт ещё больший вклад в дело обновления, ускоренной индустриализации, модернизации и выведет страну на путь быстрого и устойчивого развития в эпоху возрождения нации, чтобы Вьетнам смог стоять вровень с великими державами пяти континентов, как того при жизни желал Президент Хо Ши Мин.