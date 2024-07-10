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НОВОСТИ

Народная дипломатия способствует развитию Ханоя

Деятельность народной дипломатии внесла свой вклад в развитие столицы Ханоя, о чем стало известно на недавней конференции, проведенной Ханойским союзом обществ дружбы (HUFO), на которой были рассмотрены народной дипломатии в первой половине этого года и определены задачи на вторую половину.

 

Выступая на мероприятии, председатель HUFO Нгуен Нгок Ки сказал, что Ханой будет расширять сотрудничество со столицами других стран, использовать внешние ресурсы для развития и активно представлять свой образ международным друзьям, чтобы способствовать культурным и экономическим обменам, внося тем самым вклад в местное развитие.

В ближайшее время HUFO и его ассоциации-члены сосредоточатся на выполнении резолюций и директив Политбюро, Секретариата ЦК партии и Ханойского партийного комитета, чтобы повысить эффективность народной дипломатии в новых условиях.

В центре внимания - измененный Закон о капитале, особенно пункт 2 статьи 52, который подчеркивает укрепление народной дипломатии, сказал Нгуен Нгок Ки.

Он добавил, что HUFO будет и дальше развивать свою организацию и убеждать иностранные НПО поддерживать гуманитарную и благотворительную деятельность.

Он также будет организовывать ежегодные мероприятия мира и дружбы, связанные с политическими и дипломатическими вехами города и страны, применяя реформированные и творческие подходы, чтобы оставить хорошие впечатления у международных друзей.

HUFO сообщил, что в первой половине 2024 года было проведено множество успешных мероприятий во имя мира, солидарности, дружбы и сотрудничества, в том числе празднование 45-й годовщины победы в войне по обороне юго-западной границы и разгрома режима геноцида в Камбодже, международный обмен произведениями искусства в честь Нового 2024 года, весеннее путешествие дружбы, а также обмен дружбой в честь традиционного Нового года некоторых стран Азии.
В ближайшее время HUFO и входящие в его состав ассоциации намерены активизировать распространение информации для дипломатической службы. Они также проведут различные мероприятия с участием международных друзей, чтобы отпраздновать 70-ю годовщину освобождения Ханоя и 25 лет со дня признания Ханоя ЮНЕСКО «Городом мира».

ВИА/ИЖВ

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