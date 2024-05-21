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Народная дипломатия - важная основа вьетнамско-непальских отношений

Поскольку народная дипломатия является важной основой двусторонних отношений, Вьетнам хочет укрепить обмены между людьми с Непалом, заявил 20 мая вице-председатель Вьетнамского союза обществ дружбы (VUFO) Нгуен Нгок Хунг.

 

Он сделал это замечание на приеме делегации Непальского совета мира и солидарности (НСМС) во главе с его председателем Рабиндрой Адхикари, который также является членом Центрального комитета Коммунистической партии Непала - Объединенной марксистско-ленинской партии (КПН).

Общество вьетнамско-непальской дружбы будет активно содействовать развитию связей с непальскими партнерами, внося свой вклад в углубление двустороннего сотрудничества, заявил он.

Нгуен Нгок Хунг отметил, что в 2025 году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Непалом. По этому случаю планируется провести множество двусторонних мероприятий.

Он добавил, что VUFO надеется, что непальская сторона будет активно организовывать мероприятия, направленные на ускорение создания Общество непальско – вьетнамской дружбы в 2024-2025 годах.

В свою очередь, председатель НСМС подчеркнул, что непальский народ восхищается революционной борьбой Вьетнама за независимость под руководством президента Хо Ши Мина, а также успехами, достигнутыми Вьетнамом в ходе национального строительства и развития.

Он выразил надежду, что после запуска прямого рейса Ханой-Катманду сотрудничество между двумя странами станет еще более тесным, особенно в сфере туризма, инвестиций и торговли.

Стороны договорились продолжить обмен информацией, обсудить конкретные варианты сотрудничества и мероприятия по расширению обменов между людьми.

ИЖВ/ВИА

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