Народная дипломатия - важная основа вьетнамско-непальских отношений

Он сделал это замечание на приеме делегации Непальского совета мира и солидарности (НСМС) во главе с его председателем Рабиндрой Адхикари, который также является членом Центрального комитета Коммунистической партии Непала - Объединенной марксистско-ленинской партии (КПН).



Общество вьетнамско-непальской дружбы будет активно содействовать развитию связей с непальскими партнерами, внося свой вклад в углубление двустороннего сотрудничества, заявил он.



Нгуен Нгок Хунг отметил, что в 2025 году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Непалом. По этому случаю планируется провести множество двусторонних мероприятий.



Он добавил, что VUFO надеется, что непальская сторона будет активно организовывать мероприятия, направленные на ускорение создания Общество непальско – вьетнамской дружбы в 2024-2025 годах.



В свою очередь, председатель НСМС подчеркнул, что непальский народ восхищается революционной борьбой Вьетнама за независимость под руководством президента Хо Ши Мина, а также успехами, достигнутыми Вьетнамом в ходе национального строительства и развития.



Он выразил надежду, что после запуска прямого рейса Ханой-Катманду сотрудничество между двумя странами станет еще более тесным, особенно в сфере туризма, инвестиций и торговли.



Стороны договорились продолжить обмен информацией, обсудить конкретные варианты сотрудничества и мероприятия по расширению обменов между людьми.