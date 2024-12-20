Народная армия - гордость вьетнамского народа

Это событие дает возможность всей нации задуматься об историческом пути армии, отдать дань уважения и памяти солдатам, внесшим неоценимый вклад в защиту родины и развитие страны, несмотря на все испытания и трудности истории.

Торжественное празднование 80-ой годовщины создания Народной армии Вьетнама пройдёт утром 20 декабря в Национальном конференц-центре с участием руководителей партии и государства. В преддверии этой знаменательной даты по всей стране были организованы разнообразные значимые мероприятия: от культурных, художественных, спортивных мероприятий до выставок и ярмарок, семинаров, диалогов, посвященных памяти героев и мучеников войны.

По данным Министерства национальной обороны, в честь этого события было реализовано 1832 инфраструктурных проекта на сумму более 262,6 миллиарда донгов. Из них 1424 были завершены, а 408 находятся на стадии завершения. Кроме того, ВНА выделила средства на строительство тысяч домов для ветеранов войны и малообеспеченных семей, заменяя временные и ветхие жилища в различных регионах страны.