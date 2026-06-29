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Напутствие личному составу пограничных войск перед отправкой для участия в поисково-спасательной миссии в Венесуэле
Согласно решению Министерства национальной обороны , Вьетнам направляет в Венесуэлу силы, технику и материальные средства для участия в поисково-спасательных работах и оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Общая численность контингента составляет 82 военнослужащих. В составе Пограничных войск направляется один кинологический отряд поисково-спасательного назначения, включающий 10 военнослужащих и 8 служебных собак. В его состав входят 1 офицер, 9 профессиональных военнослужащих и 8 служебных собак.
Выступая на встрече, генерал-майор Нгуен Дык Мань, заместитель Командующего Пограничными войсками, отметил, что землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в Венесуэле 24 июня 2026 года, привели к исключительно тяжёлым человеческим жертвам и масштабному материальному ущербу. По его словам, направление Вьетнамом поисково-спасательных сил является проявлением традиции взаимопомощи и солидарности вьетнамского народа, отражает внешнеполитический курс и чувство ответственности Партии, Государства и народа Вьетнама перед международным сообществом, а также способствует укреплению авторитета и подтверждению высокого профессионального уровня Вьетнамской народной армии в целом и Пограничных войск в частности в сфере международной интеграции, сотрудничества и взаимодействия. Эта миссия также призвана способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между Вьетнамом и Венесуэлой.
Заместитель Командующего Пограничными войсками подчеркнул, что участие в данной миссии является большой честью и одновременно высокой ответственностью, возложенной Партией, Государством, Министерством национальной обороны и народом. Все военнослужащие, вошедшие в состав контингента, являются лучшими представителями своих подразделений, прошедшими тщательный отбор по моральным качествам, профессиональной подготовке, состоянию здоровья и обладающими богатым опытом участия в поисково-спасательных операциях как внутри страны, так и за её пределами.
Генерал-майор Нгуен Дык Мань потребовал от личного состава неукоснительно соблюдать внешнеполитический курс Партии, законодательство Социалистической Республики Вьетнам, а также законодательство и правила принимающего государства; проявлять высокий профессионализм, лучшие качества военнослужащих Вьетнамской народной армии, беречь её добрый авторитет и репутацию; сохранять сплочённость, взаимовыручку и единство, действовать инициативно и творчески, гибко реагировать на любые ситуации, обеспечивать абсолютную безопасность личного состава и товарищей по службе и приложить все усилия для успешного выполнения поисково-спасательной миссии, способствуя уменьшению страданий и потерь народа Венесуэлы.