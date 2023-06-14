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НОВОСТИ

Нападения с применением оружия в Даклаке: задержано 39 причастных

Уполномоченные органы разыскивают оставшихся причастных, сказал он, добавив, что милиция Даклака призывает правонарушителей досрочно сдаться, чтобы получить снисхождение. В ночь на 13 июня еще 10 подозреваемых были арестованы за причастность к нападениям 11 июня на штаб-квартиры народных комитетов общин Эатиеу и Эактур, включая милицейские участки, в уезде Кыкуин, Центральное нагорье, провинция Даклак, заявил представитель Министерства общественной безопасности генерал-лейтенант То Ан Со 13 июня.

То Ан Со сказал, что по состоянию на утро 13 июня общее количество задержанных увеличилось до 39, в том числе двое сдались ночью.

Уполномоченные органы разыскивают оставшихся причастных, сказал он, добавив, что милиция Даклака призывает правонарушителей досрочно сдаться, чтобы получить снисхождение.

Милиция также изъяла ряд боевого оружия, в том числе винтовки CKC.

По данным Департамента общественной безопасности Даклака, нападения произошли ранним утром 11 июня, в результате чего погибло и было ранено несколько милиционеров и мирных жителей.

Капитан Ле Киен Кыонг и лейтенант Дам Динь Боп, Милиция общины Эактур, были ранены в результате перестрелки 11 июня, им была сделана операция, и сейчас они находятся в стабильном состоянии.

12 июня вице-премьер Чан Лыу Куанг подписал постановление о вручении грамот в знак признания заслуг перед Отечеством шести погибшим в результате вооруженной атаки милиционерам, в том числе четырем из Министерства общественной безопасности и двум из провинциальной милиции.

13 июня состоялась панихида по погибшим, во время которой им были посмертно вручены грамоты в знак признания их заслуг перед Отечеством. Почтить память погибших прибыла делегация Народного комитета Даклака и Департамента общественной безопасности.

Ранее вице-премьер Чан Лыу Куанг посетил жертв обстрелов и их семьи. Заместитель министра общественной безопасности генерал-лейтенант Лыонг Там Куанг также возглавил делегацию, посетившую семьи четырех погибших местных милиционеров, в то время как министр общественной безопасности генерал То Лам также послал венки, чтобы воздать им дань уважения, и выразил глубочайшее сочувствие их семьям.

То Лам подписал постановление о посмертном повышении в звании четырех милиционеров, погибших в терактах, и оказании помощи семьям погибших и раненых милиционеров.

ИЖВ/ВИА

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