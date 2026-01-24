Налоговое управление и JICA согласовали ориентиры сотрудничества на следующий этап

Заместитель начальника Налогового управления Ле Лонг на рабочей встрече. Фото: Архив

Во встрече приняли участие заместитель начальника Налогового управления Ле Лонг, глава представительства JICA во Вьетнаме Икеноя Наоки, а также представитель JICA, главный советник проекта Ногучи Дайсукэ.

Выступая на заседании, заместитель начальника Ле Лонг подчеркнул, что эффективное сотрудничество сторон не только способствует повышению профессионального потенциала кадров налоговой службы, но и играет важную роль в модернизации работы по управлению налогами, его сближении с международными практиками и стандартами.

Руководитель Налогового управления выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества, обмене опытом и получении профессиональных консультаций со стороны JICA в предстоящий период, особенно в таких сферах, как реформа налогового управления, повышение эффективности управленческих процессов, подготовка кадров и применение международного опыта с учетом реальных условий Вьетнама.

В ходе заседания стороны сосредоточились на обсуждении и оценке результатов реализации проекта в 2025 году, эффективности поддерживающих мероприятий по каждому компоненту, ориентирах плана деятельности на 2026 год, целевых показателях оценки проекта, задачах после завершения проекта, а также направлениях его реализации на новом этапе.