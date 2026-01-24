Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Налоговое управление и JICA согласовали ориентиры сотрудничества на следующий этап

22 января Налоговое управление и Японское агентство международного сотрудничества (JICA) провели 6-е заседание Совместного координационного комитета в рамках проекта «Повышение эффективности управления налогами на основе международного опыта».
Заместитель начальника Налогового управления Ле Лонг на рабочей встрече. Фото: Архив

 

Во встрече приняли участие заместитель начальника Налогового управления Ле Лонг, глава представительства JICA во Вьетнаме Икеноя Наоки, а также представитель JICA, главный советник проекта Ногучи Дайсукэ.

Выступая на заседании, заместитель начальника Ле Лонг подчеркнул, что эффективное сотрудничество сторон не только способствует повышению профессионального потенциала кадров налоговой службы, но и играет важную роль в модернизации работы по управлению налогами, его сближении с международными практиками и стандартами.

Руководитель Налогового управления выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества, обмене опытом и получении профессиональных консультаций со стороны JICA в предстоящий период, особенно в таких сферах, как реформа налогового управления, повышение эффективности управленческих процессов, подготовка кадров и применение международного опыта с учетом реальных условий Вьетнама.

В ходе заседания стороны сосредоточились на обсуждении и оценке результатов реализации проекта в 2025 году, эффективности поддерживающих мероприятий по каждому компоненту, ориентирах плана деятельности на 2026 год, целевых показателях оценки проекта, задачах после завершения проекта, а также направлениях его реализации на новом этапе.

Источник: ru.nhandan.vn

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

XIV всевьетнамский съезд КПВ: Народ - корень: высший критерий любых решений

XIV всевьетнамский съезд КПВ: «Народ - корень»: высший критерий любых решений

На XIV всевьетнамском съезде Партия подчеркнула принцип «Народ - корень»: все руководящие принципы и политики направлены на повышение уровня жизни и укрепление народовластия.
ПОДРОБНЕЕ

Top