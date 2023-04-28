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Накануне Дня воссоединения страны руководители города Хошимин отдают дань уважения мученикам
Делегация во главе с секретарем городского партийного комитета Нгуен Ван Неном минутой молчания почтила память героических мучеников, отдавших свои жизни за независимость и свободу Отечества и счастье народа.
Они возложили цветы и зажгли благовония в каждой могиле в память о мучениках.
После этого на городском кладбище в городе Тхудык руководители города почтили память покойных руководителей города разных периодов и революционеров, внесших выдающийся вклад в строительство и оборону страны.
Также 27 апреля они преподнесли цветы президенту Хо Ши Мину в филиале музея Хо Ши Мина в городе и в парке-памятнике президента Хо Ши Мина в районе 1.
В тот же день делегация также возжгла благовония мученикам у памятника мученикам Бендыок в уезде Кучи, где почтили память 45.693 мучеников, погибших во время войны против Франции и США.