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Накануне Дня воссоединения страны руководители города Хошимин отдают дань уважения мученикам

Делегация руководителей партийного комитета, Народного совета, Народного комитета и комитета Отечественного фронта Вьетнама города Хошимина 27 апреля отдала дань памяти мученикам на городском кладбище героических мучеников по случаю Дня воссоединения страны (30 апреля) и Первомая (1 мая). Делегация руководителей партийного комитета, Народного совета, Народного комитета и комитета Отечественного фронта Вьетнама города Хошимина 27 апреля отдала дань памяти мученикам на городском кладбище героических мучеников по случаю Дня воссоединения страны (30 апреля) и Первомая (1 мая).

Делегация во главе с секретарем городского партийного комитета Нгуен Ван Неном минутой молчания почтила память героических мучеников, отдавших свои жизни за независимость и свободу Отечества и счастье народа.

Они возложили цветы и зажгли благовония в каждой могиле в память о мучениках.

После этого на городском кладбище в городе Тхудык руководители города почтили память покойных руководителей города разных периодов и революционеров, внесших выдающийся вклад в строительство и оборону страны.

Также 27 апреля они преподнесли цветы президенту Хо Ши Мину в филиале музея Хо Ши Мина в городе и в парке-памятнике президента Хо Ши Мина в районе 1.

В тот же день делегация также возжгла благовония мученикам у памятника мученикам Бендыок в уезде Кучи, где почтили память 45.693 мучеников, погибших во время войны против Франции и США.

ИЖВ/ВИА

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