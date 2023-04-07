НОВОСТИ
Найдено тело последней жертвы крушения вертолета
Ранее тела пилота и трех других погибших были обнаружены в ночь на 5 апреля и утром 6 апреля.
Вертолет Bell-505, принадлежащий вертолетной компании Северного Вьетнама, входящей в состав Vietnam Helicopter Corporation, потерпел аварию около 17:06 5 апреля в море общины Жа Луан в уезде Катхай северного портового города Хайфон, перевозя четырех вьетнамских туристов, совершавших обзорную экскурсию по заливу Халонг.
За последние два дня более 500 офицеров, солдат и десятки судов были мобилизованы для проведения спасательных и поисковых работ, в которых также приняли участие многие другие силы и местные рыбаки.
Власти провинции Куангнинь и города Халонг активно оказывали финансовую поддержку семьям жертв.
6 апреля директор Управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханг заявил, что Вьетнамская вертолетная корпорация отложила все обзорные экскурсии на вертолетах по провинциям и городам после инцидента.