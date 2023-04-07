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НОВОСТИ

Найдено тело последней жертвы крушения вертолета

Тело последней жертвы крушения вертолета было обнаружено утром 7 апреля, через два дня после инцидента, произошедшего в морской акватории между городом Хайфон и провинцией Куангнинь.
  Тело последней жертвы крушения вертолета найдено 7 апреля. - Иллюстративное изображение. Фото: congthuong.vn  
Тело последней жертвы крушения вертолета было обнаружено утром 7 апреля, через два дня после инцидента, произошедшего в морской акватории между городом Хайфон и провинцией Куангнинь.

Ранее тела пилота и трех других погибших были обнаружены в ночь на 5 апреля и утром 6 апреля.

Вертолет Bell-505, принадлежащий вертолетной компании Северного Вьетнама, входящей в состав Vietnam Helicopter Corporation, потерпел аварию около 17:06 5 апреля в море общины Жа Луан в уезде Катхай северного портового города Хайфон, перевозя четырех вьетнамских туристов, совершавших обзорную экскурсию по заливу Халонг.

За последние два дня более 500 офицеров, солдат и десятки судов были мобилизованы для проведения спасательных и поисковых работ, в которых также приняли участие многие другие силы и местные рыбаки.

Власти провинции Куангнинь и города Халонг активно оказывали финансовую поддержку семьям жертв.

6 апреля директор Управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханг заявил, что Вьетнамская вертолетная корпорация отложила все обзорные экскурсии на вертолетах по провинциям и городам после инцидента.

ИЖВ/ВИА

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