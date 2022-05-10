Назначен новый председатель Национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО

Заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок, новый председатель Национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО (Фото: ВИА)

Заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок был назначен новым председателем Национальной комиссии Вьетнама при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), заменив Данг Хоанг Жанга.

9 мая постоянный вице-премьер Фам Бинь Минь подписал решение об утверждении назначения.

Комиссии было поручено изучить и внести предложения премьер-министру относительно направлений, политики, программ и планов деятельности Вьетнама в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО. Она представляет Вьетнам в отношениях с ЮНЕСКО, региональными бюро ЮНЕСКО и странами-членами ЮНЕСКО по смежным вопросам.

Комиссия имеет 5 подкомиссий по образованию, культуре, информации, естественным наукам и общественным наукам.



