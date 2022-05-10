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НОВОСТИ

Назначен новый председатель Национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО

Заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок был назначен новым председателем Национальной комиссии Вьетнама при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), заменив Данг Хоанг Жанга.
  Заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок, новый председатель Национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО (Фото: ВИА)  

Заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок был назначен новым председателем Национальной комиссии Вьетнама при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), заменив Данг Хоанг Жанга.

9 мая постоянный вице-премьер Фам Бинь Минь подписал решение об утверждении назначения.

Комиссии было поручено изучить и внести предложения премьер-министру относительно направлений, политики, программ и планов деятельности Вьетнама в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО. Она представляет Вьетнам в отношениях с ЮНЕСКО, региональными бюро ЮНЕСКО и странами-членами ЮНЕСКО по смежным вопросам.

Комиссия имеет 5 подкомиссий по образованию, культуре, информации, естественным наукам и общественным наукам.


ВИА

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