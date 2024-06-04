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Назначен новый начальник Главного политического управления ВНA

3 июня на церемонии в Ханое президент государства То Лам передал решение о назначении новым начальником Главного политического управления Вьетнамской народной армии (ВНА) генерал-полковника Чинь Ван Куйета, члена Центрального комитета партии, члена Центральной военной комиссии и заместителя начальника Главного политического управления генерала.
Президент То Лам (справа) передает решение о назначении генерал-полковника Чинь Ван Куйета новым председателем Главного политического управления Вьетнамской народной армии. Фото: ВИA
Президент То Лам отметил, что это назначение свидетельствует о доверии партии, государства, ВНА и народа к Чинь Ван Куйету, а также о признании его вклада и преданности делу партии и политическим делам в армии на протяжении многих лет.

Он попросил Чинь Ван Куйета продолжать развивать славные традиции Главного политического управления и ВНА, сохранять революционную мораль и абсолютную преданность партии, Отечеству и народу, изучать и следовать идеологии, морали и образу жизни президента Хо Ши Мина, подавать хороший пример и успешно выполнять все поставленные задачи, тем самым активно содействуя делу защиты и строительства страны в новой ситуации. Отметив трудности и вызовы как в мире, так и внутри страны, президент государства подчеркнул, что задача строительства и обороны страны становится все более жесткой, что требует от ВНА в частности и вооруженных сил в целом сохранять единство идеологии и действий, повышать качество и боеспособность, быть достойной, верной и надежной политической и боевой силой партии, государства и народа.

Президент государства попросил Чинь Ван Куйета и членов Центральной военной комиссии и Главного политического управления дать рекомендации партии и государству по выполнению военных и оборонных задач в соответствии с резолюцией 13-го всевьетнамского партийного съезда и резолюцией 11-го партийного съезда ВНА, построению сильной обороны и безопасности на основе народа. Он напомнил им о необходимости уделять больше внимания созданию сильной ВНА и подготовке военных кадров.

Со своей стороны, Чинь Ван Куйет пообещал упорно трудиться, чтобы выполнить все задачи, поставленные партией, государством, ВНА и народом.
Он выразил надежду, что ВНА будет и впредь получать внимание и благоприятные условия от руководителей партии и государства, координацию со стороны министерств, отраслей и ведомств, а также поддержку народа, чтобы лучше выполнять свои задачи в предстоящее время.

ИЖВ/ВИА

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