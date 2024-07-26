Надгробная речь на мемориальной церемонии генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга

Товарищ То Лам, член Политбюро, Президент Социалистической Республики Вьетнам, зачитывает надгробную речь на мемориальной церемонии генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Фото: ВИA



Уважаемые соотечественники, товарищи, солдаты всей страны и международные друзья!



Уважаемая семья товарища Нгуен Фу Чонга!



Сегодня, в атмосфере безграничной скорби, Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама, Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам, Президент Социалистической Республики Вьетнам, Правительство Социалистической Республики Вьетнам, Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама и его соотечественники, солдаты всей страны, соотечественники, проживающие за рубежом, международные друзья и родственники торжественно организовали мемориальную церемонию прощания и отправки в место упокоения товарища Нгуен Фу Чонга - исключительно выдающегося лидера, яркого примера в обучении, следовании идеологии, этике, стиле Хо Ши Мина, убежденного коммуниста, пользующегося большим авторитетом у партии, государства и народа Вьетнама, который воплотил в себе качества, таланты, храбрость и мудрость поколения вьетнамских лидеров периода обновления.



Смерть товарища - это большая потеря, невосполнимая утрата для партии, государства и народа Вьетнама. Вьетнам потеряла талантливого лидера; коммунистическое и прогрессивное движение потеряло остроумного теоретика; международные друзья потеряли искреннего друга, близкого товарища; семья, родня, малая родина - Донгхой потеряли своего любимого сына.



За почти 60-летнюю настойчивую и богатую революционную деятельность, профессор, доктор, Гнеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, обладающий эрудицией и остроумием, оставил всей партии, всему народу, всей армии ценную систему идеологии и теории о вьетнамской революции в новую эпоху. Последовательно и творчески применяя марксизм-ленинизм и идеологию Хо Ши Мина в целях национальной независимости и социализма. Идеолог Нгуен Фу Чонг - теоретический флаг партии, пролил свет на теорию социализма и путь к нему во Вьетнаме, а также на роль Коммунистической партии, рыночную экономику с социалистической ориентацией. Это бесценное наследие укрепило твердую веру на пути к социализму, внеся важный вклад в развитие коммунистического движения в мире, развитие марксизма - ленинизма, идеологии Хо Ши Мина в наше время.



Обладая стратегическим видением на международную ситуацию в современном мире, прилагая постоянные усилия по поддержанию мирной и стабильной обстановки в регионе и во всем мире, товарищ открыл новую главу в отношениях между нашей страной и ее международными партнерами, способствуя дружбе между Вьетнамом и другими странами, укрепляя вклад Вьетнама многими обязательствами и практическими действиями. Он тесно сочетал национальную мощь с силой времени, решительно продвигая нашу страну вперед.



Он руководил и вдохновлял всю партию, народ и армию мудростью, гуманностью, добротой, волей, твердой решимостью, своей личностью и честью солдата-коммуниста, который поствятил всю жизнь служению Отечеству и народу, руководствуясь философией «Честь - это высшая святыня». Нгуен Фу Чонг всегда делал нашу партию более чистой и сильной, руководил нашей страной и народом к успешной реализации дела обновления.



На протяжении всей революционной деятельности, товарищ Нгуен Фу Чонг уеделял особое внимание работе по партийному строительству и исправлению политической системы. Творчески применяя идеологию Хо Ши Мина в партийном строительстве, товарищ Нгуен Фу Чонг глубоко прояснил суть партии и построил правящую партию на основе практики обновления Вьетнама. С тех пор он и Центральный комитет разработали и успешно реализовали руководящие принципы и стратегии по партийному построению и исправлению; решительно и настойчиво боролись с индивидуализмом, с деградацией идеологии, морали и образа жизни, с коррупцией и негативными явлениями в партии. Это чрезвычайно тяжелая борьба с «внутренними захватчиками», которая делает нашу партию все более чистой и сильной, утверждая ее новаторскую роль, храбрость и разум, так чтобы наша партия была действительно «нравственной и цивилизованной». Ниже приводится перевод надгробной речи.Уважаемые соотечественники, товарищи, солдаты всей страны и международные друзья!Уважаемая семья товарища Нгуен Фу Чонга!Сегодня, в атмосфере безграничной скорби, Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама, Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам, Президент Социалистической Республики Вьетнам, Правительство Социалистической Республики Вьетнам, Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама и его соотечественники, солдаты всей страны, соотечественники, проживающие за рубежом, международные друзья и родственники торжественно организовали мемориальную церемонию прощания и отправки в место упокоения товарища Нгуен Фу Чонга - исключительно выдающегося лидера, яркого примера в обучении, следовании идеологии, этике, стиле Хо Ши Мина, убежденного коммуниста, пользующегося большим авторитетом у партии, государства и народа Вьетнама, который воплотил в себе качества, таланты, храбрость и мудрость поколения вьетнамских лидеров периода обновления.Смерть товарища - это большая потеря, невосполнимая утрата для партии, государства и народа Вьетнама. Вьетнам потеряла талантливого лидера; коммунистическое и прогрессивное движение потеряло остроумного теоретика; международные друзья потеряли искреннего друга, близкого товарища; семья, родня, малая родина - Донгхой потеряли своего любимого сына.За почти 60-летнюю настойчивую и богатую революционную деятельность, профессор, доктор, Гнеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, обладающий эрудицией и остроумием, оставил всей партии, всему народу, всей армии ценную систему идеологии и теории о вьетнамской революции в новую эпоху. Последовательно и творчески применяя марксизм-ленинизм и идеологию Хо Ши Мина в целях национальной независимости и социализма. Идеолог Нгуен Фу Чонг - теоретический флаг партии, пролил свет на теорию социализма и путь к нему во Вьетнаме, а также на роль Коммунистической партии, рыночную экономику с социалистической ориентацией. Это бесценное наследие укрепило твердую веру на пути к социализму, внеся важный вклад в развитие коммунистического движения в мире, развитие марксизма - ленинизма, идеологии Хо Ши Мина в наше время.Обладая стратегическим видением на международную ситуацию в современном мире, прилагая постоянные усилия по поддержанию мирной и стабильной обстановки в регионе и во всем мире, товарищ открыл новую главу в отношениях между нашей страной и ее международными партнерами, способствуя дружбе между Вьетнамом и другими странами, укрепляя вклад Вьетнама многими обязательствами и практическими действиями. Он тесно сочетал национальную мощь с силой времени, решительно продвигая нашу страну вперед.Он руководил и вдохновлял всю партию, народ и армию мудростью, гуманностью, добротой, волей, твердой решимостью, своей личностью и честью солдата-коммуниста, который поствятил всю жизнь служению Отечеству и народу, руководствуясь философией «Честь - это высшая святыня». Нгуен Фу Чонг всегда делал нашу партию более чистой и сильной, руководил нашей страной и народом к успешной реализации дела обновления.На протяжении всей революционной деятельности, товарищ Нгуен Фу Чонг уеделял особое внимание работе по партийному строительству и исправлению политической системы. Творчески применяя идеологию Хо Ши Мина в партийном строительстве, товарищ Нгуен Фу Чонг глубоко прояснил суть партии и построил правящую партию на основе практики обновления Вьетнама. С тех пор он и Центральный комитет разработали и успешно реализовали руководящие принципы и стратегии по партийному построению и исправлению; решительно и настойчиво боролись с индивидуализмом, с деградацией идеологии, морали и образа жизни, с коррупцией и негативными явлениями в партии. Это чрезвычайно тяжелая борьба с «внутренними захватчиками», которая делает нашу партию все более чистой и сильной, утверждая ее новаторскую роль, храбрость и разум, так чтобы наша партия была действительно «нравственной и цивилизованной».

Под руководством товарища Нгуен Фу Чонга наша партия впервые приняла тематическую Резолюцию о построении и совершенствовании вьетнамского социалистического правового государства, принадлежащего народу, созданного народом и служащего народу. На своем посту Председателя Национального собрания товарщ всегда размышлял, испытывал беспокойство о создании законодательного органа, который действительно является высшим органом власти народа, подлинно демократическим и представляющим законные, справделивые права народа и совершенствовал синхронную, единую, открытую, прозрачную и правоприменительную систему, создав прочный правовой коридор для активной, глубокой и всеобъемлющей международной интеграции и дальнешего развития страны.



Под влиянием идеологии Хо Ши Мина, он глубоко осознал важную роль культуры «Культура – душа нации», «Пока существует культура - нация живет», великий культуролог Нгуен Фу Чонг посвятил этому много энтузиазма и внес особенно важный вклад в создание передовой вьетнамской культуры, пропитанной национальной идентичностью, поистине духовной основы общества, эндогенной и важной движущей силы для развития страны. Под руководством товарища спустя более 70 лет наша партия смогла организовать всенациональную культурную конференцию - веху, объединяющую мысли и действия всей партии, всего народа и всей армии, активно продвигающую роль культуры в реализации устремления создать процветающую и счастливую страну.



Обладая глубоким и четким политическим видением, товарищ поднял уровень стратегического мышления, создав новые пути развития для обороны, безопасности и внешних связей Вьетнама. Это идеология защиты Отечества «заблаговременно на ранней стадии», сохранения страны, её защиты от опасностей. Он всегда сосредотачивался на укреплении всенародной обороны, построении революционной народной вооруженной силы элитным, чистым и сильным образом; армия и милиция сплочены, как «два крыла птицы», как «меч и щит», совместные усилия и единодушие идут на преодоление всех трудностей, невзгод, жертв для сохранения мир, стабильности в целях развития страны. Он продвигал новаторскую роль всеобъемлющей дипломатии, формируя и руководя эффективной реализацией дипломатического искусства в новую эпоху, пропитанную идентичностью «вьетнамского бамбука» на основе вьетнамского характера: «Твердость в целях, гибкость в стратегии и тактике», «миролюбивый», «использующий доброту вместо насилия». Под Вашим руководством Вьетнам стал надежным партнером, активным и ответственным участником на международной арене; постоянно глубоко и всесторонне интегрировался в международную политику, мировую экономику и человеческую цивилизацию.



В идеологиях товарища Нгуен Фу Чонга лежат народ, человек, служение народу от всей души, формирование нового, социалистического человека и постоянное укрепление единства, прежде всего, единства внутри партии, великого блока национального единства и чистой интернациональной солидарности. Он всегда был полон решимости планировать и организовывать успешную реализацию всех руководящих принципов и политик, которые соответствует с общественным признанием; был стойкий в позиции, точке зрения и практике «люди – это корень», «люди – это субъект, центр дела обновления». Настоящий, искренний и праведный коммунист всегда размышляет и требует, чтобы вся партия и вся политическая система «должны иметь высшую ответственность перед народом, заботиться о материальной и духовной жизни народа», «тесная связь с народом является законом существования, развития и деятельности партии и является решающим фактором в создании силы партии».



Всю свою жизнь Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг посвятил революционному делу партии, страны и нации, проявляя дух и волю, не отступая перед препятствиями, трудностями, неся всю ответственность, революционный энтузиазм, работая до последнего вздоха, выражая всю преданность и приложив максимум усилий. Товарищ действительно являлся особым, образцовым, ярким примером храбрости, чистой революционной этики, справедливости, который вёл простой образ жизни, пропагандировал неподкупность, искренность, демократический, самоотверженный, научный стиль работы, глубоко разбирался в делах, был решителен, последователен в словах и действиях, уважал и любил людей, был очень близких к народу; это действительно то ядро, которое объединяет и сплачивает интеллектуальное объединение всей партии, всего народа и всей армии. Его уважали, ему доверяли и им гордились члены партии, народ и вьетнамские соотечественники, проживающие за рубежом, а международные друзья давали высокую оценку.



Мы с искренним уважением, почтением и глубокой признательностью благодарны за большие заслуги и вклад товарища Нгуен Фу Чонга в дело строительства и развития страны, защиты вьетнамского Отечества в период обновления. Признавая выдающиеся заслуги и вклад товарища, партия и государство с искренним уважением наградили его высшей наградой — орденом «Золотая Звезда», но больше всего товарищ всегда принадлежал Отечеству и народу и навсегда останетесь в наших сердцах.



Уважаемый покойный товарищ Нгуен Фу Чонг!



Сегодня, в атмосфере безграничной скорби, мы присутствуем здесь вместе с нашими соотечественниками, солдатами со всей страны, нашими соотечественниками, проживающими за рубежом и международными друзьями, чтобы отправить товарища в место упокоения, в героическую историю Вьетнамского народа. Вас больше нет, но имя и карьера, заслуги и вклад, талант и его добродетель навсегда останутся в славной истории нашей партии, нашего народа, в благодарности наших официальных должностей, членов партии и нашего народа, в уважении международных друзей.



Мы прошаемся с товарищем, лидером, олицетворяющим достоинство и личность партии, воплощение мира, единства и прогресса. Вся партия, весь народ, вся армия обещают единодушно выполнять пожелания товарища и наставление: «Если ты человек, будь коммунистом», - всем сердцем и всей душой служить Отечеству, служить народу, твердо стоять на пути, выбранном партией, дядей Хо и предыдущими поколениями, включая товарища, быть едиными, сплоченными, применять совместные усилия, единодушие, используя возможности, преодолевая вызовы, чтобы построить нашу партию и политическую систему по-настоящему чистыми и всесторонне сильными, чтобы наш народ мог жить благополучно и счастливо, способствуя построению прогрессивного, цивилизованного и нравственного мира.



Наследие Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга будет жить вечно в истории Вьетнама, оно будет унаследовано и далее развито в деле обновления; успешно реализуя цель построения мирного, независимого, единого, демократического, процветающего, цивилизованного и счастливого Вьетнама, который товарищ лелеял всю свою жизнь и прилагал все для этого усилия.



С безграничной скорбью мы искренне выражаем семье товарища Нгуен Фу Чонга наши глубочайшие соболезнования в связи с болью и невосполнимой утратой.

Мы почтительно склоняем голову и прощаемся с нашим любимым Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом – нашим исключительным выдающимся лидером.



