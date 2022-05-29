Награждены лучшие спортсмены SEA Games 31

Пловец Нгуен Хи Хоанг завоевал золотую медаль на дистанции 200 м баттерфляем среди мужчин с результатом 1 минуты 58 секунд 81. Фото: ВИА

Кроме того, на утверждение Президента внесено предложение о награждении орденом Труда спортсменов и сборных, завоевавших золотые медали на крупнейшем в регионе спортивном мероприятии.

Потенциальными получателями ордена Труда второй степени являются пловцы Нгуен Хи Хоанг и Чан Хынг Нгуен, а также каноист Нгуен Тхи Хыонг и бегунья Нгуен Тхи Оань. Все они завоевали не менее трех золотых медалей на недавно завершившихся Играх, организованных Вьетнамом.

Потенциальными получателями ордена Труда третьей степени являются национальные мужская и женская сборные по футболу до 23 лет, а также 19 спортсменов.

SEA Games 31 прошли с 12 по 23 мая в Ханое и 11 близлежащих населенных пунктах. Первоначально мероприятие было запланировано на конец 2021 года, но было отложено из-за пандемии COVID-19.

Вьетнам занял первое место в медальном зачете с 205 золотыми, 125 серебряными и 116 бронзовыми медалями. Таиланд занял второе место с 92 золотыми, 103 серебряными, 136 бронзовыми, а Индонезия заняла третье место с 69 золотыми, 91 серебряными и 81 бронзовыми наградами.



