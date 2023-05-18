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Награжденные премией фотоработы: бесценный актив вьетнамской революционной прессы

Утром 18 мая в Ханое Вьетнамское информационное агентство (ВИА) провело встречу с работавшими в ВИА фотокорреспондентами, удостоенными Премии Хо Ши Мина, государственной Премии в сфере литературы и искусств в 2022 году.
  Заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Нюнг. Фото: ВИА  

Выступая на церемонии, заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Нюнг напомнила, что за 6 награждения с 1996 по 2022 год были награждены 19 авторов от ВИА, которые получили 4 премии Хо Ши Мина, 18 государственных премий в области литературы и искусства в сфере фотоискусства. В котором журналист, павший на поле фронта Лыонг Нгиа Зунг, покойный фотограф Во Ан Кхань и журналист Тью Тьи Тхань были награждены обеими премиями. Большинство награжденных фоторабот были сделаны во время войны сопротивления США за спасение страны. Только фотосерия «Редкая простота великого человека» (о генерале Во Нгуен Зиапе) журналиста Чан Ван Туана была сделана уже после воссоединения страны.

Это почетное признание Партии, государства и народа заслуг ВИА и его фотокорреспондетов и отважных журналистов, которые сопровождали нацию в исторические моменты и внесли свой вклад в дело борьбы за национальное освобождение, воссоединение страны, строительство и защита Родины. Это большая гордость и честь для поколений корреспондентов, редакторов и сотрудников ВИА, - заявила Доан Тхи Тует Нюнг.

Заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Нюнг подтвердила, что история революционной прессы Вьетнама засвидетельствовала о том, что во время войн сопротивления за защиту Отечества ВИА всегда хорошо выполняла свою роль надежного агентства стратегической информации Партии и правительства. Корреспонденты ВИА присутствовали на всех полях сражений, в самых опасных местах, фиксируя исторические моменты и мгновения, осуждая военные преступления, отражая героическую борьбу наших войск и народа за независимость и свободу.

  Заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Нюнг и фотографы в Зале традиций ВИА.Фото: ВИА  
Многие корреспонденты ВИА героически пали на поле боя, выполняя профессиональные задачи. Всего за время войны погибли 260 журналистов ВИА из всего 400 журналистов - павших на поле сражения. Они внесли весомый вклад в создание огромного архива фотографий ВИА с более 1 миллионом кадров и фотографий, благодаря чему ВИА является самым крупным банком фотографий о войнах сопротивления, о великих исторических событиях народа.

Высокие премии, образцовый труд и искусство, самопожертвование старших поколений будут распространять «огонь профессии» и поддерживать нынешние поколения журналистов ВИА на пути становления мультимедийного главного национального информационного агентства, содействуя делу Обновления страны, - подчеркнула Доан Тхи Тует Нюнг.

Церемония вручения премии Хо Ши Мина и Государственной премии в области литературы и искусства 2022 года состоится в Ханойском Большом театре 19 мая по случаю 133-летия со дня рождения президента Хо Ши Мина. На этот раз будут награждены 128 авторов и соавторов, в том числе 7 из ВИА, 16 авторов и соавторов будут награждены посмертно.

На встрече старшие журналисты поделились своей страстью к профессии, воспоминаниями о тяжелом, но славном военном времени. Выражая свои чувства на встрече, фотограф Тью Тьи Тхань выразил свою гордость работать репортером ВИА.

Мнения старших журналистов вдохновили и помогли молодым репортерам и редакторам ВИА получить ценный опыт в своей профессиональной деятельности, продолжая традиции предыдущих поколений, постоянно прилагая усилия для развития ВИА.


ВИА/ИЖВ

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