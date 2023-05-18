Награжденные премией фотоработы: бесценный актив вьетнамской революционной прессы

Заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Нюнг. Фото: ВИА

Выступая на церемонии, заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Нюнг напомнила, что за 6 награждения с 1996 по 2022 год были награждены 19 авторов от ВИА, которые получили 4 премии Хо Ши Мина, 18 государственных премий в области литературы и искусства в сфере фотоискусства. В котором журналист, павший на поле фронта Лыонг Нгиа Зунг, покойный фотограф Во Ан Кхань и журналист Тью Тьи Тхань были награждены обеими премиями. Большинство награжденных фоторабот были сделаны во время войны сопротивления США за спасение страны. Только фотосерия «Редкая простота великого человека» (о генерале Во Нгуен Зиапе) журналиста Чан Ван Туана была сделана уже после воссоединения страны.



Это почетное признание Партии, государства и народа заслуг ВИА и его фотокорреспондетов и отважных журналистов, которые сопровождали нацию в исторические моменты и внесли свой вклад в дело борьбы за национальное освобождение, воссоединение страны, строительство и защита Родины. Это большая гордость и честь для поколений корреспондентов, редакторов и сотрудников ВИА, - заявила Доан Тхи Тует Нюнг.



Заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Нюнг подтвердила, что история революционной прессы Вьетнама засвидетельствовала о том, что во время войн сопротивления за защиту Отечества ВИА всегда хорошо выполняла свою роль надежного агентства стратегической информации Партии и правительства. Корреспонденты ВИА присутствовали на всех полях сражений, в самых опасных местах, фиксируя исторические моменты и мгновения, осуждая военные преступления, отражая героическую борьбу наших войск и народа за независимость и свободу.

Заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Нюнг и фотографы в Зале традиций ВИА.Фото: ВИА







