Награждение «Молодого франкоязычного репортера»

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг и и.о. главного представителя Азиатско-Тихоокеанской организации франкофонии Чан Тхи Май Йен вручили первую премию участнице Хо Нгок Винь Нгуен. (Фото: Туан Ань/ВИА)

На церемонии награждения присутствовали генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг, представители организаций REPAP, AUF, посольств, делегаций и франкоязычных организаций во Вьетнаме (GADIF), Французского института во Вьетнаме, представители университетов со студентами, участвующими в конкурс и большое количество конкурсантов.

Конкурс на тему «Французский язык будущего: Голос молодежи» призван побудить молодых людей, любящих французский язык, использовать разнообразие и богатство французского языка, чтобы поделиться своими заботами и мечтами о своем будущем, как и о будущем франкоязычного сообщества.

Жюри отобрало 20 работ и серии работ для финала. Эти работы были опубликованы в онлайн-газете Le Courrier du Vietnam по адресу https://www.lecourrier.vn, чтобы читатели могли проголосовать за них.

Победили 11 работ. Первая премия вручена работе «Деревня надежды» автора Хо Нгок Винь Нгуен.

Вторая премия была присуждена работе «Французский язык перед вызовами» группы авторов Чыонг Тхи Ха Нинь и Нгуен Чыонг Жанг из Университета внешней торговли.

Третья премия досталась группе авторов Фам Чиеу Нгок Тиен и Чан Нгок Тхань Чук из Университета Кантхо, а два поощрительных приза достались группе авторов Данг Ву Тхи Тхао Хиен, Нгуен Конг Винь, Данг Тхи Фыонг Ань и автору Шонг Хан.

Кроме того, все участники получили подарки и сертификаты об участии в конкурсе от организаторов.



