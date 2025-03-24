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Награждение победителей 42-го Национального телевизионного фестиваля

42-й Национальный телевизионный фестиваль завершился в южно-центральной провинции Биньдинь 22 марта. На церемонии закрытия были вручены 54 золотых, 98 серебряных и 223 утешительных приза, а также три награды для выдающихся личностей.
  Премьер-министр Фам Минь Чинь вручил Золотую премию в категории «Репортаж и документальное кино» авторам и группам авторов, участвовавшим в 42-м Национальном телевизионном фестивале. Фото: ВИA  
Четырехдневный фестиваль, организованный совместно Вьетнамским телевидением (VTV) и Народным комитетом провинции, собрал 734 работы от 100 организаций-участников. Фестиваль стал не просто мероприятием по вручению наград, но и платформой для обмена опытом между профессионалами в области телевидения, укрепления сотрудничества и содействия развитию вьетнамского телевидения.

Фестиваль включал в себя несколько значимых мероприятий, в том числе выставку телевизионных технологий и два специализированных семинара, посвященных навыкам тележурналистов в цифровой среде, а также поиску данных и применению искусственного интеллекта для цифровой трансформации телеканалов.

Кроме того, у зрителей фестиваля была возможность познакомиться с живописными достопримечательностями Биньдиня, что еще больше обогатило их впечатления от мероприятия.

В рамках фестиваля организационный комитет реализовал несколько благотворительных и общественных инициатив в Биньдине. Среди них - бесплатные медицинские обследования для выявления врожденных пороков сердца у детей до 18 лет, открытие и передача 10 домов и трех школьных учреждений, а также начало реализации двух проектов по строительству мостов на общую сумму около 4 млрд донгов (примерно 156 220 долларов США). Кроме того, малоимущим семьям и ученикам были вручены телевизоры, сберегательные книжки и стипендии.

Выступая на церемонии закрытия, премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал успех фестиваля и выразил надежду на более высокое качество и большее влияние в будущих изданиях.

Премьер-министр выразил свое впечатление от разнообразия, глубины и человечности конкурсных работ этого года, которые ярко отражают суть жизни и нации, а также похвалил телеканал VTV за запуск новой системы измерения аудитории и анализа данных на основе больших данных, что является важной технологической вехой, которая подчеркивает твердую приверженность инновациям и цифровой трансформации для лучшего обслуживания населения.

Он призвал телевизионных профессионалов создавать более убедительные, глубокие и гуманистические программы, отражающие настроения общества. Подчеркнув важность телевидения не только для коммуникации, он подчеркнул его роль в качестве связующего звена между партией, государством и народом, особенно в эпоху быстрой национальной трансформации и глобальной интеграции.

Признавая вызовы, возникающие в связи с меняющимися требованиями аудитории и быстрым технологическим прогрессом, особенно в цифровой сфере, премьер-министр призвал телевизионную индустрию принять инновации, предвидеть тенденции развития СМИ и осваивать передовые технологии. Он призвал разработать стратегическое видение для того, чтобы вьетнамское телевидение продолжало предоставлять точный, своевременный и всеобъемлющий контент, сохраняя при этом свою роль ключевого канала для донесения политики партии и государства и чаяний народа.

Заглядывая в будущее, он выразил уверенность в способности телевизионного сектора поддерживать свою профессиональную целостность, развивать национальную экосистему цифрового телевидения и создавать новые возможности для роста. Поступая таким образом, отрасль будет продолжать способствовать прогрессу и вносить свой вклад в создание процветающего, демократического, справедливого и цивилизованного Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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