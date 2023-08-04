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Награждение Орденом Дружбы президенту Всемирной организации поддержки университетов Германии
Министр Буй Тхань Шон выразил надежду, что доктор Камбиз Гавами будет и впредь продвигать свой опыт и способности, чтобы продолжать вносить свой вклад в развитие отношений между Вьетнамом и Германией в целом и с землей Гессен в частности, в областях, таких как образование - обучение, энергетический переход, цифровое преобразование, перерабатывающая и обрабатывающая промышленность, высокие технологии, местное сотрудничество, обмен между людьми...
Доктор Камбиз Гавами выразил свою радость и честь получить благородный Орден Дружбы от государства Вьетнам, в то же время, поблагодарил за признание Государства Вьетнам его вклада в дружбу и сотрудничество между Вьетнамом и Германией; за плодотворное сотрудничество и помощь Министерства иностранных дел, министерств, ведомств и друзьей во Вьетнаме.
Д-р Камбиз Гавами подтвердил, что он будет совместно с партнерами и друзьями двух стран делать все возможное для дальнейшего развития отношений Вьетнам-Германия и Вьетнам-Гессен.