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НОВОСТИ

Награждение Орденом Дружбы президенту Всемирной организации поддержки университетов Германии

3 августа в здании Министерства иностранных дел по поручению Президента государства министр Буй Тхань Шон вручил Орден Дружбы доктору Камбиз Гавами, президенту Всемирной организации поддержки университетов Германии, полномочному представителю земли Гессен по координации деятельности с Вьетнамом.
  Министр Буй Тхань Шон наградил доктора Камбиза Гавами Орденом Дружбы. Фото: baoquocte  
Министр Буй Тхань Шон выразил уважение за привязанность, энтузиазм и практическую поддержку Камбиза Гавами вьетнамско-германских отношений на протяжении многих лет, особенно в организации деятельности высокопоставленных вьетнамских делегаций во время визитов в Германию, соединении и налаживании сотрудничества между многими учебными заведениями во Вьетнаме с немецкими и международными партнерами. Камбиз Гавами внес важный вклад в продвижение процесса создания и развития Вьетнамско-германского университета, проекта-маяка двусторонних отношений.

Министр Буй Тхань Шон выразил надежду, что доктор Камбиз Гавами будет и впредь продвигать свой опыт и способности, чтобы продолжать вносить свой вклад в развитие отношений между Вьетнамом и Германией в целом и с землей Гессен в частности, в областях, таких как образование - обучение, энергетический переход, цифровое преобразование, перерабатывающая и обрабатывающая промышленность, высокие технологии, местное сотрудничество, обмен между людьми...

Доктор Камбиз Гавами выразил свою радость и честь получить благородный Орден Дружбы от государства Вьетнам, в то же время, поблагодарил за признание Государства Вьетнам его вклада в дружбу и сотрудничество между Вьетнамом и Германией; за плодотворное сотрудничество и помощь Министерства иностранных дел, министерств, ведомств и друзьей во Вьетнаме.

Д-р Камбиз Гавами подтвердил, что он будет совместно с партнерами и друзьями двух стран делать все возможное для дальнейшего развития отношений Вьетнам-Германия и Вьетнам-Гессен.

ВИА/ИЖВ

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