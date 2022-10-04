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Награждение орденом Дружбы посла РК во Вьетнаме

Пак Но Ван выразил честь получить благородную награду государства Вьетнам, подтвердив, что всегда испытывал особую привязанность к стране и народу Вьетнама.

Вечером 3 октября в Ханое, министр иностранных дел Буй Тхань Шон, уполномоченный президентом Нгуен Суан Фук, наградил орденом Дружбы посла Республики Корея (РК) в Вьетнаме Пак Но Вана за ценный вклад посла в развитие отношений между двумя странами.

На церемонии присутствовали постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву, руководители ряда профильных подразделений МИД, супруга посла Пак Но Вана и сотрудники посольства РК во Вьетнаме.

Выступив на церемонии, г-н Буй Тхань Шон подтвердил, что орден Дружбы является почетной наградой, признанием государства и народа Вьетнама за вклад в развитие отношений между двумя странами Вьетнам-Корея, а также чувства посла Пак Но Вана к Вьетнаму.

Министр подчеркнул, что за время своего пребывания в должности, посол и сотрудники посольства приложили большие усилия, способствуя продвижению вьетнамско-корейского стратегического партнерства во всех сферах, таких как политика, дипломатия, безопасность, экономика, торговля, инвестиции, культура, межличные обмены, образование и подготовка кадров...

Буй Тхань Шон также выразил надежду, что независимо от занимаемой должности, посол продолжит вносить свой вклад в развитие и улучшение двухсторонних отношений, наряду с этим больше укрепляя прочную и глубокую связь между двумя народами, двумя государствами, внося вклад в интересы двух народов, активно способствуя миру, стабильности, процветанию, сотрудничеству и развитию в регионе и в мире.

Со своей стороны, Пак Но Ван выразил честь получить благородную награду государства Вьетнам, подтвердив, что всегда испытывал особую привязанность к стране и народу Вьетнама.

Г-н Пак сказал, что в 2022 году две страны праздновали 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. Это важная веха в вьетнамско-корейском сотрудничестве и возможность для дальнейшего развития сотрудничества во всех областях.

Он подтвердил, что независимо от занимаемой должности, он будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами./

ВИА

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