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Наводнения и смерчи привели к гибели и травмированию четырех человек в северных регионах
По данным Управления по предотвращению стихийных бедствий и управлению дамбами Вьетнама при Министерстве сельского хозяйства и окружающей среды, в провинции Лаокай в результате сильных дождей, сопровождавшихся грозами и шквалистым ветром, пострадал один человек.
Оползни и наводнения повредили 13 жилых домов. Местные власти эвакуировали 30 семей в безопасные районы. Наводнения также нанесли ущерб 8 га рисовых полей.
После стихийных бедствий местные власти направили силы экстренного реагирования в пострадавшие районы для оказания помощи населению, оценки ущерба, а также содействия восстановлению производства и нормальной жизни.
Управление продолжает круглосуточно отслеживать погодные условия, стихийные бедствия и состояние систем дамб, одновременно передавая местным властям обновленные прогнозы для поддержки мер реагирования. В координации с Zalo Vietnam - ведущей платформой обмена сообщениями в стране — оно также направило рекомендации по подготовке к стихийным бедствиям 6 млн абонентов мобильной связи в районах, где прогнозируются сильные дожди, наводнения, внезапные паводки, оползни, шквалистый ветер, молнии и град.
Местным властям поручено сохранять повышенную готовность, внимательно следить за прогнозами погоды и принимать меры по реагированию на стихийные бедствия и ликвидации их последствий.
По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, с ночи 3 августа по 7 августа в северных регионах и провинции Тханьхоа ожидаются кратковременные, умеренные дожди и грозы, местами сильные и очень сильные осадки.
С ночи 3 августа по 11 августа на территории от провинции Нгеан до города Хюэ, а также на южном побережье Центрального Вьетнама прогнозируются отдельные вечерние и ночные дожди и грозы. На Центральном нагорье и в южных регионах также ожидаются отдельные дожди и грозы, примерно 4–5 августа местами возможны сильные осадки.
Начальник Отдела прогнозирования погоды Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Нгуен Ван Хыонг предупредил, что грозы могут сопровождаться смерчами, молниями, градом и сильными порывами ветра.
В целях минимизации ущерба и подготовки к новым сильным дождям, наводнениям, внезапным паводкам, оползням и опасным погодным явлениям Национальный руководящий комитет гражданской обороны призвал власти пострадавших провинций и городов внимательно следить за прогнозами и предупреждениями, своевременно информировать местные органы власти и население, а также мобилизовать силы для ликвидации последствий стихийных бедствий.