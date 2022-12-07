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НОВОСТИ

Наводнение унесло жизни 5 человек в Центральном регионе

Сильные ливни и наводнения в центральном регионе за последние несколько дней унесли жизни 5 человек по состоянию на 17:00 6 декабря. По данным постоянного офиса Национального руководящего комитета по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними, 2.903 дома были затоплены в провинции Тхыатхьен-Хюэ, а в провинции Куангнам пострадало более 10 га риса и 620 га посевов. Движение по некоторым дорогам было перекрыто из-за оползней.

Тем временем сильная эрозия на берегу реки в южной провинции Виньлонг поглотила почти 38.000 кв. м земли, 11 домов и другое имущество. Ущерб оценивается примерно в 7 млрд. донгов (294.000 долл. США). Местные власти установили предупреждающие знаки, чтобы люди не попали в опасную зону, и переселили 17 домохозяйств в безопасные места.

Чтобы справиться с похолоданием в северном регионе и наводнениями в центральном регионе, Постоянное управление Национального руководящего комитета по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними попросило местности продолжать внимательно следить за погодными явлениями и принимать соответствующие ответные меры.

Им рекомендовано принять меры по предупреждению паводков, направить силы для осмотра низинных жилых массивов с высоким риском паводков и оползней, быть готовыми к эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях. Населенным пунктам предлагается обеспечить сохранность водохранилищ, особенно малых ГЭС.

Прибрежным провинциям и городам от Куангниня до Куангнгая было поручено внимательно следить за прогнозами погоды и событиями; уведомлять капитанов и владельцев судов, работающих в море, о принятии соответствующих планов, поддерживать связь для оперативного разрешения любой ситуации, которая может возникнуть, а также своевременно докладывать комитету.

ВИА/ИЖВ

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