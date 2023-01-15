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Наблюдается много положительных сигналов для экспорта риса в 2023 году
Сталкиваясь с многими колебаниями мирового продовольственного рынка в 2022 году, экспорт риса Вьетнама достиг почти 7,2 млн. тон, стоимостью 3,49 млрд. долл. США.
В частности, рис Вьетнама глубоко проник на рынки со строгими требованиями к качеству такие как Япония, ЕС. Рис сортов ST24, ST25 экспортируется по цене выше 1.000 долл. США за тонну, что в 2 раза выше обычного риса.
Цена на дробленый рис 5% Вьетнама составляет 458 долл. США за тонну, что является самым высоким показателем с середины июля 2022 года.
Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан оценил, что предприятия ориентируются на более высококлассные рынки, чтобы получить большую прибыль как для предприятий, так и для фермеров. Экспорт высококачественного риса на европейский или японский рынок является доказательством того, что вьетнамский рис уделяет особое внимание вопросам качества в соответствии с требованиями каждого отдельного рынка.
Оглядываясь назад на успех рисовой промышленности в прошлом году, генеральный директор Intimex, заместитель председателя Вьетнамской продовольственной ассоциации (VFA) До Ха Нам, сказал, что благодаря тому, что Вьетнам выбрал качественный рис, завоевавший многие рынки, экспорт риса на требовательные рынки, такие как США, ЕС зафиксировал сильный рост.
По данным VFA за 2022 год экспортная цена на дробленый рис 5% Вьетнама превосходит тайский и занимает первое место в мире. В ноябре 2022 года, в то время как цена предложения Таиланда на дробленый рис 5% составляла всего 440 долл. США за тонну, а Вьетнама - 447 долл. США за тонну.
Новый прорыв на рынке помог экспорту риса резко вырасти как в стоимостном, так и в количественном отношении.
Согласно прогнозу VFA, экспорт риса в 2023 году будет по-прежнему благоприятным, поскольку цены на рис в краткосрочной перспективе останутся высокими из-за глобальной экономической и политической неопределенности, что приведет к увеличению спроса на продовольственные запасы.
Многие крупные страны-импортеры риса из Вьетнама, такие как Китай, Филиппины, Африка поддерживают большой спрос на вьетнамский рис. В частности, Филиппины являются крупнейшим потребителем риса из Вьетнама, что демонстрирует положительные сигналы для экспортной деятельности в 2023 году, поскольку эта страна решила сохранить налог на импорт на уровне 35%.
Г-н До Ха Нам сказал, «в результате положительных сигналов с рынка и высоких цен, так что контракты на экспорт риса в новом производственном году будут многочисленными, и фермеры также получат больше прибыли».