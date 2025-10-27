НОВОСТИ
М-РЕД: Комментарии к проектам документов XIV съезда Партии: «Консенсус» между ВВП и ИЧР
В проекте Доклада поставлены следующие цели: В области экономики - в течение 5 лет (2026–2030 годы) стремиться к среднегодовому темпу роста ВВП не ниже 10%; достичь к 2030 году уровня ВВП на душу населения около 8500 долларов США.
В социальной сфере - достичь уровня ИЧР 0,78; обеспечить среднюю продолжительность жизни вьетнамцев около 75,5 лет, из которых не менее 68 лет в хорошем здоровье; ежегодное сокращение уровня бедности (по многоаспектным критериям бедности на период 2026–2030 годов) на 1–1,5%.
ИЧР является важным показателем для страны, отражающим уровень социальной справедливости и качество жизни населения. Он включает три группы критериев: здоровье (долгая и здоровая жизнь, измеряемая средней продолжительностью жизни); знания (измеряются средним количеством лет обучения и ожидаемыми годами обучения); доход (измеряется валовым национальным доходом - ВНД - на душу населения).
Доклад о развитии человеческого потенциала (HDR) публикуется Организацией Объединённых Наций почти ежегодно, начиная с 1990 года. В нём ИЧР оценивается по шкале от 0 до 1, где 0 - самый низкий уровень, а 1 - самый высокий.
Согласно Докладу HDR 2025 года Программы развития ООН (ПРООН) во Вьетнаме, опубликованному 12 мая 2025 года, индекс ИЧР Вьетнама за 2023 год составил 0,766. Это позволяет Вьетнаму входить в группу стран с высоким уровнем человеческого развития (93-е место из 193 стран и территорий, повышение на 14 позиций по сравнению с 2022 годом). С 1990 по 2023 год ИЧР Вьетнама вырос с 0,499 до 0,766, что соответствует увеличению на 53,5%.
В противоположность росту ИЧР, уровень многоаспектной бедности ежегодно снижается. Вьетнам стал первой страной в Азии, внедрившей многоаспектный стандарт бедности, и входит в число 30 ведущих стран мира по этому показателю.
Во Вьетнаме восемь раз вводился стандарт бедности, каждый раз с повышением требований к базовым потребностям населения по этапам: 1993–1995, 1995–1997, 1997–2000, 2001–2005, 2006–2010, 2011–2015, 2016–2020 и 2021–2025 годы.
Начиная с этапа 2016–2020 годов, страна перешла к использованию «многоаспектного стандарта бедности», который включает критерии по уровню дохода и степени нехватки доступа к основным социальным услугам - здравоохранению, образованию, жилью, чистой воде и санитарии, информации. Также установлены критерии для бедных домохозяйств, домохозяйств, находящихся на грани бедности, и домохозяйств со средним доходом.
В период 2021–2025 годов в систему измерения многоаспектной бедности включён критерий дохода: для сельских районов - 1 500 000 донгов на человека в месяц; для городских районов - 2 000 000 донгов на человека в месяц.
В 1993 году доля бедных домохозяйств во Вьетнаме составляла 58,1%, к 2015 году она снизилась до 9,88%, а к 2024 году - до 1,93% (около 600 тысяч домохозяйств) по новому многоаспектному стандарту бедности. Если учитывать как бедные, так и находящиеся на грани бедности семьи, то их совокупная доля в 2024 году составила 4,06% (более 1,2 миллиона домохозяйств), что на 1,65% меньше, чем в 2023 году.
Согласно последнему краткому отчёту о результатах выполнения Плана социально-экономического развития за 2025 год и пятилетнего плана 2021–2025 годов, а также о предполагаемом плане на 2026 год, уровень многоаспектной бедности снизился с 4,4% в 2021 году до 1,3% в 2025 году.
Наряду с ростом доходов значительно увеличилась и средняя продолжительность жизни населения. Если в 1945 году она составляла около 38 лет, то в период 1975–1980 годов достигла 60 лет, а в настоящее время - 74,5 года.
В настоящее время во Вьетнаме насчитывается почти 432 000 медицинских работников, что соответствует уровню 14 врачей на 10 000 жителей. В стране действует 1 645 больниц, из которых 34 - центрального уровня и около 500 - провинциального. Вьетнам планирует полностью освободить население от оплаты медицинских услуг в период с 2030 по 2035 год.
С 2025–2026 учебного года Вьетнам отменяет оплату обучения для всех учащихся государственных школ - более 22 миллионов человек - начиная с детских садов (с 3 месяцев) и до окончания средней школы. Для учащихся негосударственных учебных заведений (около 1 миллиона человек) государственный бюджет компенсирует сумму, эквивалентную размеру платы в государственных школах.
Во Вьетнаме на протяжении длительного времени рост ВВП всегда сопровождался улучшением ИЧР. Это объясняется тем, что Партия и Государство исходят из принципа: цель развития, процветания и мощи страны заключается в обеспечении счастья и благополучия народа. XIII съезд Коммунистической партии Вьетнама выдвинул лозунг: «Народ знает, народ обсуждает, народ делает, народ контролирует, народ наблюдает, народ пользуется плодами».
Пользование народом результатами развития страны - это главный фактор, способствующий повышению индекса человеческого развития.
Говоря о резолюциях Политбюро, направленных на то, чтобы вывести Вьетнам в новую эру, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул: программы действий должны реализовываться решительно и системно, а их эффективность на практике должна стать мерилом компетентности и результатов работы. Необходимо продолжать выдвигать инициативы и предложения по разработке новых резолюций в духе наставления Дяди Хо: «Все выгоды - во имя народа. Все полномочия - принадлежат народу».
Рост ВВП, сопровождающийся повышением ИЧР, не является естественным явлением для всех стран мира.
До сих пор существуют государства, где, несмотря на значительный рост ВВП, ИЧР остаётся неизменным или растёт крайне медленно. Это означает, что экономическое развитие там не создаёт достаточного импульса для повышения уровня образования, здравоохранения и качества жизни населения.
Если экономика растёт исключительно за счёт отраслей, основанных на дешёвой рабочей силе, то уровень жизни населения в целом не улучшается, а социальная справедливость остаётся недостижимой.
Экономический рост, не имеющий устойчивого характера и основанный на исчерпании природных ресурсов или экспорте дешёвых товаров, не способствует повышению доходов трудящихся, приводит к загрязнению окружающей среды и делает будущее последующих поколений неопределённым.
Когда результаты роста ВВП распределяются неравномерно или государственная политика устанавливает нерациональные приоритеты - например, чрезмерные инвестиции в крупные проекты ради повышения ВВП при недостаточном финансировании общественных услуг, таких как здравоохранение и образование, это также не способствует росту ИЧР.
Что касается стратегии развития Вьетнама на новый период, в проекте Политического доклада подчёркивается необходимость формирования новой модели роста, где основными движущими силами станут наука, технологии, инновации и цифровая трансформация страны; при этом частный сектор должен рассматриваться как один из важнейших двигателей развития. Документ также предусматривает совершенствование институциональной базы развития в сочетании с реализацией четырёх параллельных преобразований: цифровой трансформации, «зелёного» перехода, энергетического перехода, а также преобразования структуры и качества человеческих ресурсов. Особое внимание предлагается уделить привлечению и эффективному использованию талантов, а также ускоренному развитию новых производительных сил.