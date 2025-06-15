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Мукангчай использует лесные богатства для продвижения экологического туризма
По словам Жанг А Лонга, секретаря партийной ячейки деревни Четао общины Четао, для этнической общины монг, лес - это спасательный круг.
Деревня призывает жителей вносить средства для поддержки лесной патрульной команды. В то же время, были запущены информационные кампании, чтобы повысить их осведомленность о защите лесов и координировать свои действия с патрульной командой для регулярного патрулирования леса, заявил он, добавив, что в результате вырубка лесов значительно сократилась.
Одна только община Четао занимает площадь более 23 000 гектаров, из которых более 20 000 покрыты лесом. Из них около 18 000 гектаров приходится на территорию заповедника видов и местообитаний Мукангчай, где обитает богатое разнообразие флоры и фауны, включая редкие древние деревья Пому (Fokienia hodginsii) и Тхиетшам (Tsuga dumosa). Почти 100 домохозяйствам поручено охранять эти деревья, которые стали не только символом экологической ценности, но и источником средств к существованию.
Ежегодно они получают около 10 миллиардов донгов (около 384,00 долларов США) в качестве платы за экологические услуги леса.
«Благодаря выплатам лесным службам люди теперь рассматривают лес как ценный источник средств к существованию и больше стремятся к его защите», - говорит Жанг А Хуа, заместитель председателя Народного комитета общины. «Поскольку все больше туристов приезжают сюда, чтобы увидеть нетронутую красоту леса, это дает новые источники дохода и дополнительную мотивацию для сохранения природы».
Превращение природного наследия в экономический актив
Расположенная вдоль горного хребта Хоанглиеншон, заповедная зона считается одним из самых нетронутых первобытных лесов на севере Вьетнама. Здесь произрастает более 788 видов сосудистых растений и более 3000 естественно растущих деревьев Пому, многим из которых от 100 до 700 лет. Некоторые из них достигают высоты до 30 метров и диаметра более 2 метров.
Местные жители начали прокладывать тропы и предлагать экскурсии по лесу. «Я исследовал много лесов на севере Вьетнама, но ни один не сравнится с этим», - говорит Тхао А Ки из общины Пунглыонг. «В Такайданг до сих пор растут древние деревья, внесенные в список наследия, - это рай для любителей природы».
Вдохновленный красотой этой местности, Жанг А Де из общины Лапантан разрабатывает новые маршруты экспериментального туризма, которые соединяют лесные тропы с культурными достопримечательностями, предлагая посетителям более глубокую связь с природой и местным укладом жизни.
Уезд позиционирует себя как центр экологического туризма, приключенческих и оздоровительных путешествий. Он сочетает захватывающие дух пейзажи с уникальной культурной самобытностью этнического народа монг для создания аутентичных и устойчивых туристических впечатлений. Сохранение лесов остается центральным элементом стратегии, которая рассматривается как жизненно важная для привлечения туристов, ищущих нетронутую природную среду.
«Наша цель - превратить природное наследие в экономический актив, повышающий доходы местного населения», - сказал Жанг А Кау, секретарь партийного комитета уезда Мукангчай. Уезд диверсифицирует свои туристические предложения: от погружения в культуру и посещения объектов национального наследия до треккинга на такие вершины, как Лунгкунг и Такайданг, и исследования водопадов, таких как Пуфу в общине Лапантан и Семиэтажный водопад в общине Пунглыонг.
Эти усилия приносят свои плоды. С начала этого года Мукангчай принял 122 500 посетителей, заработав более 126 миллиардов донгов. Только в мае 34 500 туристов принесли местной экономике почти 33 миллиарда донгов.