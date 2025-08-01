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Муйне становится главным морским спортивным направлением Вьетнама
Это направление привлекло внимание международной общественности, и National Geographic Traveller недавно назвал Муйне одним из лучших мест в Юго-Восточной Азии для занятий водными видами спорта. Журнал отметил устойчивый сухой климат, минимальную штормовую активность и благоприятное географическое положение, что делает его идеальным для отдыха на воде практически круглый год.
В Муйне прошло несколько международных соревнований по морским видам спорта, в том числе Чемпионат мира по виндсерфингу PWA и ежегодный Кубок Mui Ne Fun Cup. Эксперты хвалят этот район за отличные ветровые и волновые условия, считая его одним из лучших мест в Азии для занятий водными видами спорта.
Это место по-прежнему производит сильное впечатление на посетителей. Адам Фулрорд из Канады, частый гость Муйне на протяжении последних восьми лет, сказал, что идеальная погода для занятий спортом в Муйне заставляет его возвращаться сюда. Между тем, Лександра из Германии отметила безопасность, профессионализм и очарование этого района, назвав его одним из лучших мест для занятий морскими видами спорта в Азии.
Муйне предлагает посетителям не только занятия спортом, но и сочетание природной красоты и культурного очарования. Здесь есть что исследовать - от пляжей с белым песком и потрясающих дюн до традиционных рыбацких деревень. В настоящее время в этом районе действует более 380 туристических заведений, многие из которых расположены вдоль побережья и органично сочетают местное гостеприимство с современными удобствами.
Недавнее административное расширение Муйне, в том числе присоединение района Хамтьен и общины Тьеннгиеп, увеличило потенциал его развития. Местные власти намерены превратить его в “курортную столицу” Вьетнама и международный центр морского туризма.
В будущем Муйне продолжит уделять приоритетное внимание экологическому туризму и защите морских экосистем. Власти также сосредоточены на диверсификации предложений, разработке уникальных и культурно насыщенных туристических продуктов и проведении большего числа международных мероприятий для повышения узнаваемости туристического направления в мире.