НОВОСТИ
Музыка и фейерверки озарили ночь праздника в честь 80-летия Национального дня Вьетнама
С наступлением вечера людские потоки становились всё более многолюдными у мест проведения торжеств в Ханое. На улицах царила оживлённая атмосфера: море флагов и цветов, сияние огней переплетались с мелодиями знакомых революционных песен, создавая яркую картину, объединяющую миллионы сердец столицы. Центром праздничных мероприятий стали пять площадок с фейерверками и художественными представлениями: озеро Хоанкием, сквер Лак Лонг Куан (Тэйхо), стадион Ми Динь, парк Тхонг Нят и озеро Ванкван (Хадонг).
На озере Ванкван программа «Вечно звучащая победная песнь», организованная Ханойским драматическим театром совместно с Центром культуры, информации и спорта Хадонг, собрала многочисленную аудиторию. Сочетая пение, танцы, музыку и драму, спектакль воссоздал героические подвиги народа и выразил стремление страны к независимости и процветанию. В Национальном спортивном комплексе Ми Динь зрители с восторгом наблюдали программу «Под золотой звездой» — эмоциональное художественное представление, подготовленное Департаментом культуры и спорта Ханоя совместно с Театром песни, танца и музыки Тханг Лонг. Произведения, воспевавшие мужественный подвиг бойцов Во Тхи Шау и Данг Тхюи Чам, в исполнении заслуженных артистов и танцевальных коллективов оставили глубокий след, пробудив чувство национальной гордости у молодого поколения.
Не менее впечатляющей стала программа «Бессмертная героическая песнь» в сквере Лак Лонг Куан (Тэйхо), организованная Ханойским театром Чео. В ней органично сочетались традиционные формы искусства с современными песнями и танцами. Номера, проникнутые духом стойкой борьбы и воспевавшие стремление к свободе, вызвали у публики сильные эмоции. В то же время у озера Хоанкием — в сердце столицы — праздничная атмосфера достигла кульминации с программой «80 лет — Гордость Вьетнама».
Ровно в 21:00, когда художественные выступления подошли к концу, небо над Ханоем вспыхнуло яркими залпами фейерверков на пяти площадках. В течение 15 минут десятки тысяч глаз были устремлены ввысь, восторженные возгласы разносились по улицам, создавая атмосферу единства и ликования, делая этот день ещё более полным и незабываемым.
Не только в Ханое, но и во всех провинциях страны прошли художественные программы и фейерверки по случаю этой знаменательной даты. В городе Кантхо праздничная встреча и специальная художественная программа состоялись в парке Тэйдо.
В Бакнине на площади 3/2 в квартале Бакжанг прошла художественная программа «Образ Родины — Сияющий Вьетнам» с участием многих известных артистов, школьников и массовых исполнителей. После концерта небо Киньбака озарили 1 000 залпов фейерверков большой высоты и 60 установок низкой высоты, завершив незабываемую праздничную ночь.
В провинции Куангчи состоялась программа «Куангчи — Единение и сияние», одновременно прошедшая на площади Хо Ши Мина (Донгхой) и на площади Центра культуры и кинематографии провинции (Донгха). Номера, воспевавшие Партию, Хо Ши Мина, революционные традиции и стремление к развитию, создали атмосферу торжественности и воодушевления.
Обобщая мероприятия по всей стране, можно отметить общий посыл: вспомнить героическое прошлое, выразить благодарность поколениям, отдавшим жизнь за независимость и свободу, а также пробудить национальную гордость и стремление к строительству сильного и процветающего государства в новую эпоху. Миллионы граждан слились воедино в музыке, свете и красках фейерверков, создав атмосферу единства, радости, веры и надежды. Национальный день 2 сентября в этом году стал не только великим праздником, но и ярким свидетельством силы национального единства и несгибаемой воли вьетнамского народа на пути интеграции и развития./