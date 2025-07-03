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Музыкальный туризм — новый тренд, формирующий будущее туристической отрасли Вьетнама

Музыкальный туризм постепенно становится мощным трендом, открывая новую эру для «бездымной индустрии» — индустрии туризма. За последние несколько лет во Вьетнаме наблюдается настоящий бум масштабных музыкальных мероприятий. Страна всё чаще становится не только площадкой для внутренних событий, но и важным пунктом в маршрутах международных гастрольных туров.

Такие «мега-концерты», как BLACKPINK, Westlife, G-Dragon в Ханое и Хошимине не только заполнили стадионы до отказа, но и привлекли десятки тысяч зрителей — как местных, так и иностранных. Это вызвало яркий положительный эффект для туристического сектора: рост спроса на проживание, питание и развлекательные услуги.

Кроме международных концертов, популярность набирают и локальные развлекательные шоу, такие как «Anh trai vuot ngan chong gai» и «Anh trai Say Hi», каждое из которых собрало от 50 000 до 70 000 зрителей, что свидетельствует о высоком интересе публики к музыкально-развлекательному контенту, особенно среди молодёжи и внутренних туристов.

Параллельно с развитием масштабных музыкальных фестивалей, всё больше туристических компаний внедряют индивидуализированные и утончённые формы музыкального туризма. Одним из пионеров в этой сфере стала Paradise Vietnam, которая интегрирует живую музыку в круизные туры по бухте Халонг.

На роскошных лайнерах Paradise Elegance и Paradise Grand концерты под открытым небом проводятся ежедневно — вечером и на закате, став своеобразной «визитной карточкой», любимой туристами со всего мира.

Paradise Vietnam уже организовала ряд мини-шоу и вечерних концертов с участием таких звёзд, как Банг Киеу, Ле Хиеу, а также британской группы 911. Эти мероприятия не только укрепили бренд компании, но и простимулировали туристический поток в Халонг, увеличив заполняемость отелей и круизов.

По словам Хоанга Ван Конга, управляющего круизом Paradise Delight, растёт спрос среди вьетнамских туристов на отдых, сочетающий релаксацию и музыкальные впечатления. Хотя этот формат только начал развиваться во Вьетнаме в последние годы, вьетнамцы всё чаще готовы платить за опыт, создающий эмоциональную ценность и глубинную связь.

По оценке Национального управления по туризму Вьетнама, модель туризма, совмещающая отдых и развлечения, включая музыку, является одним из ключевых направлений развития специализированных туристических продуктов. Это позволяет продлить время пребывания туристов и увеличить их расходы. Р

уководитель управления Нгуен Чунг Кхань отметил: «Создание глубоких, персонализированных и разнообразных впечатлений — это стратегия долгосрочного развития. Музыка играет особую роль в формировании эмоциональной связи между туристом и направлением»./

ИЖВ/ВИА

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