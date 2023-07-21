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Музыкальные события как фактор привлечения туристов
Новая тенденция для привлечения туристов
Музыкальный туризм — это вид туризма, состоящий из посещения места для участия в музыкальном фестивале, музыкальном художественном представлении. Согласно статистике Posten Thailand, туристический сектор Таиланда заработал около 20-30 млн. долларов США от проживания, авиабилетов, питания и дополнительных затрат туристов за 5 дней до и после концертов BlackPink. Музыкальные события с участием мировых звезд не только стимулируют туризм, но и содействуют восстановлению событийной индустрии в Таиланде. По прогнозу тайской развлекательной компании, общая рыночная стоимость всех концертов в Таиланде в 2023 году составит около 5-6 млрд. бат. В следующем году этот показатель увеличится на 10-15%.
Не только в Таиланде, но крупные музыкальные события также стали стимулом для западных экономик. Согласно журналу Forbes, концерты в рамках мирового турне The Eras Tour певицы Тейлор Свифт (Taylor Swift) принесли США 4,6 млрд. долларов. Каждый зритель концертов потратил в среднем более 1300 долларов США на транспорт, одежду и прочие нужды. Во время двухдневного турне Тейлор Свифт в Чикаго (США) заполняемость отелей достигла рекордных 96,8% при наличии более 44 тыс. номеров. Музыка является эффективным туристическим «магнитом».
Многие вьетнамские провинции и города, такие как Далат, Халонг, Ханой, успешно используют возможности музыкального туризма. Музыкальные события во Вьетнаме чаще проводятся после COVID-19. По статистике туристического сектора города Далата, каждый гала-концерт певцов собирает 500-700 посетителей, а концерты известных артистов увлекают во много раз больше зрителей. В 2021 году около 10 тыс. туристов посетили город Далат по случаю концерта певца Ха Ань Туана. В июне 2023 года тысячи туристов приехали в город Дананг, чтобы смотреть концерт в рамках музыкального тура Love Songs - Love VietNam певицы Хо Нгок Ха.
Стимул от BlackPink
Эксперт по СМИ Хонг Куанг Минь подтвердил, что Вьетнам имеет большой потенциал, чтобы стать международной остановкой для музыкальных туров.
«В прошлом потратить несколько миллионов донгов на международный музыкальный билет было роскошью. Однако если вы хоть раз отправитесь в такое путешествие, у вас останутся незабываемые впечатления. Концерт такой известной звезды, как BlackPink, во Вьетнаме — это хорошая возможность привлечь международных туристов и продвинуть туризм», — добавил Куанг Минь.
Артисты, которые организуют концерты во Вьетнаме после BlackPink, безусловно, получат особые выгоды. Поскольку местная аудитория сформировала «культуру» посещения международных музыкальных шоу и готова платить за билеты. Таким образом, многие вьетнамские зрители едут за границу, чтобы посетить концерт группы BlackPink и других артистов.
Заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Куангнам Ван Ба Шон заявил, что во время прибытия во Вьетнам южнокорейские звезды распространяли красоты места прибывания, тем самым повышая привлекательность Вьетнама для туристов.
Доцент Зыонг Ван Шау, бывший декан факультета культуры и туризма (Ханойский университет культуры), подтвердил, что музыкальные события, особенно современный музыкальный фестиваль, способствуют развитию туристической индустрии. Концерт BlackPink во Вьетнам даст хорошую возможность для индустрии культуры и туризма разработать «экстремальные» виды музыкального туризма.