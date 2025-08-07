Báo Ảnh Việt Nam

Музеи, театры, культурная деревня будут открыты бесплатно во время каникул

Музеи и другие культурные центры в Ханое и Хошимине будут открыты бесплатно с 1 по 3 сентября в связи с празднованием Национального дня (2 сентября) и других праздников. Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг заявил, что политика направлена на празднование 80-й годовщины Августовской революции (19 августа) и Национального дня.

Руководители партии, государства и правительства поручили Министерству культуры, спорта и туризма (MoCST) организовать крупные мероприятия в честь славных исторических традиций страны за последние 80 лет, а также мотивировать и вдохновлять людей вступить в новую и сильную эру цивилизованного и процветающего развития.

Крупнейшие музеи, входящие в состав MoCST, а также Вьетнамская деревня этнической культуры и туризма и Вьетнамский театр современного искусства откроют свои двери для публики бесплатно.

По словам министра, этот шаг направлен на информирование людей о достижениях страны, а также на продвижение имиджа вьетнамской культуры, ее страны и народа среди друзей по всему миру.

Следуя его указаниям, многие музеи столицы проведут выставки, знакомящие с историей, культурой и народом Вьетнама.

15 августа в Музее Хо Ши Мина откроется выставка, посвященная 80-летию народной общественной безопасности и посвященная учениям президента Хо Ши Мина. Тем временем, 26 августа откроется еще одна выставка под названием "Муа Тху Док Лап" ("Осень независимости"), посвященная 80-летию Национального праздника. Выставка больших картин маслом под названием "Муа Суан Док Лап" ("Весна независимости") начнется 2 сентября.

22 августа в Национальном историческом музее Вьетнама состоится выставка под названием "Бинь Зан Хок Ву - Тхап Шанг Тыонг Лай" (Движение за массовое образование, освещающее будущее).

Тем временем во Вьетнамском музее изобразительных искусств в Ханое пройдет несколько выставок. Выставка "Ньынг Нгыои Кон Куа То Куок" ("Дети нации") откроется 15 августа, а выставка прикладного искусства откроется 22 августа.

В городе Хошимин Музей изобразительных искусств Вьетнама представит изображения и документы на тему "Хо Ши Мин - портрет мужчины".

Во Вьетнамской национальной деревне этнической культуры и туризма пройдет ряд мероприятий, направленных на знакомство с традиционными культурами этнических общин с помощью высокогорного рынка, музыкальных и танцевальных представлений.

Ожидается, что в течение трех дней бесплатного посещения деревню посетят до 50 000 человек.

Нгуен Тхи Куинь Чанг, директор Вьетнамского театра современного искусства, сказала: "В театре будут представлены красочные куклы, которые будут ловко передвигаться по воде, чтобы порадовать публику, особенно детей".

Другие шоу будут включать в себя традиционные художественные и музыкальные программы, добавила Нгуен Тхи Куинь Чанг.

ВИА/ИЖВ

