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Музеи и памятники стремятся продвигать креативность в привлечении посетителей
Это не только направление, способствующее распространению и продвижению ценностей музеев, памятников и артефактов, но и эффективный способ получения дохода, направленного на сохранение и поддержание музеев и памятников в устойчивом состоянии.
Недавно, посещая памятник Ван Мьеу-Куок Ты Жам (Храм Литературы) в Ханое, юные посетители были вовлечены в удивительное путешествие «в поисках талисманов древней архитектуры», оформленное в виде игр для iPad.
Игра «В поисках талисманов древней архитектуры» разработанна на четыре группы в возрасте от четырех до 15 и 16 лет с уровнями от простого к сложному.
Интересно, что для участия в игре игрокам необходимо поработать на iPad и перейти к архитектуре, чтобы понаблюдать и идентифицировать новых персонажей, которые могут ответить на вопросы.
За прошедшее время эта игра привлекла многих студентов, благодаря которой они могут не только идентифицировать талисманы и узнать их значения, но и больше узнать об архитектурных произведениях памятника.
Вьетнамский музей изобразительных искусств также фокусируется на инвестировании в создание мультимедийного приложения iMuseum VFA. Приложение интегрировано как на платформах Android, так и на iOS с использованием технологии сканирования QR-кода или идентификационных кодов художественных работ.
iMuseum VFA - это нечто большее, чем обычное приложение с автоматическим объяснением, которое обладает такими интересными функциями, как возможность просмотра высококачественных изображений произведений искусства, чтение содержимого презентаций, поиск артефактов, просмотр схем системы отображения и так далее.
С помощью мобильного телефона или планшетного устройства, подключенного к Интернету, и оплаты приложения посетители могут свободно просматривать 100 репрезентативных работ в системе отображения Музея изобразительных искусств Вьетнама непосредственно в режиме онлайн на разных языках: вьетнамском, английском, французском, китайском, японском, корейском, испанском, итальянском, немецком.
Основываясь на системе iMuseum VFA, Музей изобразительных искусств Вьетнама организует множество тематических туров, таких как «Вьетнамская лаковая живопись» или «Национальное достояние», которые помогут посетителям получить доступ к музейным экспонатам и «пообщаться» с ними по-новому.
Примечательно, что, обращаясь к списку музеев, активно привлекающих посетителей, невозможно не упомянуть Национальный исторический музей. Музей не только является пионером в применении технологий для создания виртуальных туров, но и регулярно сотрудничает с туристическими агентствами для создания туристических продуктов, посвященных историческим культурным ценностям, таким как экскурсия «Французская архитектура в сердце Ханоя»…
По словам магистра Тан Нгок Ха (Центр культурной и научной деятельности Ван Мьеу-Куок Ты Жам), связь между экспонатами и способом посещения и обучением в музеях претерпела серьезные изменения.
Это переход от осознания культурного опыта как формы информации, которую музей хранит и передает посетителям, к чему-то, что можно обсуждать, чем можно делиться. Создание незабываемых впечатлений всегда привлекательно, поскольку предлагает посетителям не только эмоции, но также новые навыки и знания.
Нельзя не отметить участие технологий в обеспечении разнообразных и впечатляющих впечатлений. Хуюнь Тхи Ань Ван, директор Музея древностей Императорского дворца Хюэ, сказала, что в контексте Революции 4.0, применения высоких технологий в выставочной деятельности, выставка является одним из незаменимых методов работы передовых музеев.
В частности, тенденция демонстрировать интерпретирующие комбинации взаимодействий в настоящее время становится популярной тенденцией во всем мире. В частности, архитектурный дизайн сочетает в себе пейзажи, экспозиционные пространства тщательно проработанные, чтобы последовательно и во всем передавать идею и дарить зрителям множество эмоций.
Можно расширить возможности посетителей с помощью различных форм интерпретации с помощью интерактивных приложений или сочетания реальных артефактов и специально подобранных изображений, тем самым помогая зрителям ощутить связь между личным восприятием и тем, что они видят.
Можно сказать, что нет недостатка в технологических решениях для расширения взаимодействия, которые разнообразят впечатления посетителей музеев и памятников. Однако, по мнению экспертов, технология - это всего лишь средство, важно иметь идеи, обладать глубокими контентными ресурсами и располагать ресурсами для реализации.
Поэтому музеям и памятникам архитектуры необходимо сосредоточиться на формировании команды людей, любящих свою профессию, обладающих глубоким пониманием наследия, богатым творческим потенциалом и в то же время иметь подходящий способ привлечения экономических и технологических ресурсов для создания привлекательных интерактивных продуктов.