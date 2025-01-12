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Музей Бан Донг – следы Президента Хо Ши Мина в Таиланде

Музей Бандонг Хо Ши Мина в провинции Пхичит, Таиланд, является особенно значимым объектом для сохранения следов деятельности президента Хо Ши Мина в процессе его революционной работы на территории Таиланда. Музей Бандонг Хо Ши Мина был заложен в 2013 году и открыт в 2018 году. Он расположен в селе Памакаб, провинции Пхичит, примерно в 350 км к северу от столицы Бангкок, Таиланд. Это один из трех исторических памятников о президенте Хо Ши Мине в «Стране золотых храмов», и единственный объект, который был спроектирован и построен полностью за счет бюджета правительства и местных властей Таиланда. Это отражает долгое историческое дружественное отношение между двумя странами Юго-Восточной Азии. Музей Бандонг Хо Ши Мина был спроектирован Наресуанским университетом с научным, современным и дружелюбным подходом. В музее есть постоянная экспозиция, посвященная теме «Разгадывая тайны президента Хо Ши Мина в Бандонг через воспоминания Таиланда и Вьетнама». Выставка разделена на несколько тематических частей: Отношения между Таиландом и Вьетнамом, древний Бандонг, президент Хо Ши Мин - герой освобождения вьетнамского народа, география Бандонг в провинции Пхичит, община Бандонг, секреты Бандонг, деятельность президента Хо Ши Мина в Сиаме (Сиам - старое название Таиланда), усилия по освобождению народа и Героя.

Власти провинции Пхичит считают Музей Бандонг Хо Ши Мина символом дружественных отношений между Таиландом и Вьетнамом и всегда проявляют внимание и инвестируют средства в поддержание, модернизацию и расширение данного памятного комплекса.

Во время визита делегации посольства Вьетнама в Таиланде, возглавляемой послом Фам Вьет Хунгом, в музей 12 декабря, Фури Хонг Тхонг, ответственный за управление музеем, сообщил, что с момента открытия в 2018 году Музей Бандонг Хо Ши Мина стал заметным культурным и образовательным туристическим объектом в провинции Пхичит. Музей принял многочисленные делегации из Таиланда и других стран, включая бизнесменов, пожилых людей и студентов.

После нескольких лет перерыва из-за пандемии COVID-19, администрация музея возобновила многие мероприятия, включая план по возобновлению мини-марафона «По следам дяди Хо» от музея Бандонг Хо Ши Мина до железнодорожной станции Пхичит в 2025 году, чтобы рассказать общественности об истории и деятельности президента Хо Ши Мина в Таиланде, особенно в Бандонг, провинции Пхичит.

Посол Вьетнама в Таиланде Фам Вьет Хунг выразил свои чувства, впервые посетив Музей Бандонг Хо Ши Мина, и был удивлен научной экспозицией, с выставками и экспонатами, подписанными на вьетнамском, тайском и английском языках. Музей не только ярко воссоздает исторический период революционной деятельности Дяди Хо в Таиланде, но и знакомит посетителей с культурной историей местности и с долгими дружественными отношениями между вьетнамским и тайским народами. Посол Фам Вьет Хунг подчеркнул, что посольство Вьетнама активно поддерживает сотрудничество с соответствующими учреждениями Вьетнама по сбору материалов и экспонатов для музея, а также готово участвовать в мероприятиях, проводимых музеем, чтобы помочь в продвижении музея среди вьетнамцев и привлечении большего количества посетителей.

Музей Бандонг Хо Ши Мина призвал вьетнамскую общину в Таиланде и тайские власти участвовать в сохранении и популяризации исторических ценностей общины Бандонг и фигуры президента Хо Ши Мина.

Ле Вьет Чонг, вице-председатель Общества вьетнамцев в Таиланде, выразил трогательные чувства и глубокое восхищение преданностью местных жителей и властей, которые построили музей о дяди Хо, чтобы вьетнамцы, проживающие в Таиланде, как он, могли увидеть следы дяди Хо в Пхичит на его пути к спасению страны. Он отметил, что Общество вьетнамцев в Таиланде проводит мероприятия по продвижению и знакомству с этим памятником, а также организует экскурсии для вьетнамцев, проживающих в Таиланде.

ИЖВ/ВИА

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